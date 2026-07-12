「雲朗夏季旅展」登場！2200元住宿券暢遊7大飯店，早鳥再抽免費住宿券

暑假旅遊旺季正式展開，國旅市場迎來住宿需求高峰，飯店業者陸續推出旅展優惠吸引旅客安排假期。雲朗觀光今年以「慢旅島」為主題，推出售價2,200元的聯合住宿券，串聯旗下7大旅宿據點，從台北城市飯店、日月潭溫泉度假，到台東老宅旅宿皆涵蓋其中，旅客可依票券張數彈性搭配住宿方案，規劃不同風格的台灣慢旅行。

圖／雲朗觀光集團提供

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暑假國旅旺季來臨 雲朗推慢旅島住宿券搶攻旅遊商機

2026雲朗夏季旅展即日起至7月21日開放線上優惠，7月17日至20日也將於台北國際夏季旅展現場展出。此次住宿券可使用於雲品溫泉酒店、君品酒店、翰品高雄、兆品嘉義、品文旅礁溪、台東寶桑町屋及烏來蘇卡利漫活等館別，從都會住宿、溫泉度假到特色旅宿皆有選擇。

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4張住宿券入住君品酒店 享VIP Lounge與延後退房禮遇

在多元住宿方案中，君品酒店住宿選項受到關注。使用4張聯合住宿券即可入住「君璽雅緻客房」，旺日、假日皆不加價，入住期間還可享17樓翰林軒VIP Lounge及6樓茶苑Le Thé雙重禮遇。另於9月20日前週日至週四入住，可享延後退房至下午2點，讓旅客有更多時間享受飯店設施與城市景緻。

除了君品酒店外，雲品溫泉酒店日月潭也推出湖景客房及豪華套房住宿方案，搭配一泊二食等度假內容，適合安排家庭旅遊、情侶度假或週末放鬆行程。

圖／雲朗觀光集團提供

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君品牛排套餐同步推出 早鳥再抽住宿券

除了住宿優惠，雲朗夏季旅展也同步推出餐飲票券。君品酒店茶苑推出雙人牛排套餐券，可品嚐爐烤肋眼牛排或威靈頓牛排等人氣料理，提供旅客住宿之外的美食選擇。

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此外，7月14日前完成指定商品購買，還有機會抽中雲朗聯合住宿券及牛排套餐券。隨著暑假出遊需求升溫，雲朗觀光透過住宿與餐飲優惠整合旗下資源，讓旅客以更彈性的方式探索台灣各地旅宿與在地風景。

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