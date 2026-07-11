星宇航空攜手空山基打造「會飛的藝術品」！A350藝術機10月首航 東京、布拉格、鳳凰城同步登場
全球最大飛行藝術創作亮相 星宇航空攜手空山基重新定義航空美學
航空與藝術再度碰撞出全新火花。星宇航空宣布攜手日本殿堂級藝術家空山基（Hajime Sorayama），共同推出「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術計畫，以旗艦機型Airbus A350-1000作為創作畫布，打造被譽為「會飛行的藝術品」的空山藝術機。此次合作不只是機身彩繪，更將空山基標誌性的未來金屬美學延伸至飛行體驗，讓旅客從登機開始就彷彿置身一座移動中的藝術展覽。
空山基擅長以超寫實機械美學聞名，作品融合金屬光澤、未來感與情感溫度，與星宇航空追求精品工藝、創新設計的品牌理念不謀而合。雙方自2026年初宣布合作後，歷經數月打造全球規模最大的飛行藝術創作，空山基更形容與星宇航空董事長張國煒是「伯樂相遇」，彼此都希望突破航空產業框架，創造前所未有的飛行藝術作品。
10月1日起限定航線登場 機上備品、調酒同步換上空山基設計
「STARLUX AIRSORAYAMA SILVER」將於10月1日正式投入營運，首波飛航東京、布拉格及美國鳳凰城等航線。除了藝術機外觀，旅客還能體驗全套聯名設計，包括專屬登機證、姓名吊牌、過夜包、安全影片，以及限定空山基特調，將金屬工藝美學融入旅程每個細節，打造兼具設計感與儀式感的飛行體驗。
此外，星宇航空同步推出A350-1000「STARLUX AIRSORAYAMA」1:200限量飛機模型，由專業模型品牌精緻打造，完整呈現機身金銀色澤、聯名字樣與雷雕底座等細節，收藏價2,980元，即日起於星宇小舖開賣，免稅預購平台也將陸續上線，讓航空迷與藝術收藏家都能珍藏這件飛行工藝作品。
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