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老爺酒店線上旅展7/17開跑！Buffet餐券約6折、住宿券最低5,888元起　知本老爺回歸同步祭優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／老爺集團提供
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暑假旅遊旺季帶動飯店票券買氣，老爺酒店集團宣布將於7月17日中午12點推出2026線上旅展，集結旗下多家飯店祭出住宿券、餐券及聯合票券優惠，其中聯合餐飲券推出「買10送1」方案，可適用於全台多家老爺酒店指定餐廳，讓民眾提前規劃聚餐、度假或節慶用餐，以更實惠價格享受五星級飯店服務。

台北、新竹Buffet優惠受矚目　礁溪北投住宿方案同步開賣

餐飲優惠方面，台北老爺酒店Le Café推出平日雙人自助午餐或晚餐兌換方案，每張聯合餐飲券售價2,080元，換算約享6折優惠，成為此次旅展焦點之一；新竹老爺酒店Le Café也推出平日自助午、晚餐餐券，每張900元即可享用。住宿商品同樣涵蓋熱門度假據點，礁溪老爺酒店推出雙人三天兩夜專案，包含早餐及一晚雲天自助晚餐；北投老爺酒店則祭出景緻客房住宿券5,888元，含雙人早餐，平日入住另享指定孩童免費同住優惠。

圖／老爺集團提供
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知本老爺整修後回歸　限定住宿券加贈館內消費金

完成館內整修的知本老爺酒店預計9月重新開幕，也同步推出旅展限定住宿商品。雙人一泊二食住宿券每張7,500元，除享買10送1優惠外，10月底前入住還可獲贈每房500元館內消費金；另有三天兩夜住宿專案售價9,999元，適合安排花東深度旅行或秋季泡湯度假，提供旅客更多元的住宿選擇。

圖／老爺集團提供
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天成飯店集團同步祭折扣　住宿最低3,200元起

除了老爺酒店外，天成飯店集團也同步推出線上旅展優惠，旗下六館聯合住宿券3,200元起，最低約2.2折；餐飲票券則涵蓋PRIME ONE牛排館、翠庭中餐廳、百合西餐廳及花園Thai Thai等人氣餐廳，折扣最低約5.1折。隨著暑假、父親節及中秋檔期接續到來，飯店業者提前推出餐宿優惠，不僅有助於刺激國旅市場，也讓消費者能以更划算的價格規劃聚餐與度假行程。

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老爺酒店 Buffet 旅展 北投 礁溪

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