全台唯一「100%哆啦A夢櫻花節」免費登場！松菸打造粉色打卡秘境，限定周邊一次收藏

去年掀起朝聖熱潮的《100%哆啦A夢&FRIENDS》再度回歸台灣，今年以日本限定「櫻花哆啦A夢」為主題打造全台唯一「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」，即日起至10月11日在松山文創園區免費登場。現場將櫻花小屋、粉嫩櫻花樹等夢幻造景搬進園區，搭配東京限定造型角色與限定商品，讓粉絲不用飛日本，也能沉浸在櫻花哆啦A夢的療癒世界。活動原訂7月10日開幕，因颱風影響曾順延一天，依主辦單位公告為準。

圖／取自100%哆啦A夢櫻花節臉書粉絲團

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三大亮點必拍必買 限定絨毛娃娃790元起

快閃店集結三大亮點，包括櫻花節限定拍照場景、多款全台首賣商品，以及各篇章不同造型的哆啦A夢驚喜現身。其中最受矚目的限定周邊包含櫻花哆啦、飯糰哆啦、廚師哆啦、埃及大冒險、時光槍、間諜作戰等造型絨毛吊飾，每款售價790元；9吋櫻花哆啦A夢絨毛玩偶售價1,390元，螢幕裝飾娃娃750元，另有生活用品、盲抽扭蛋公仔等多樣商品同步販售。為避免搶購，每筆訂單每項商品限購2件。

圖／取自100%哆啦A夢櫻花節臉書粉絲團

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松菸一日遊順逛誠品、國父紀念館 搭捷運最方便

「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」活動地點位於松山文創園區北向製菸工廠東側，展期至2026年10月11日，每日上午10時至下午6時開放，免費入場。交通可搭乘台北捷運板南線至國父紀念館站5號出口，步行約8分鐘即可抵達，也可由市政府站步行前往。安排一日遊還能順遊松山文創園區、誠品生活松菸、台北大巨蛋及國父紀念館等熱門景點，無論親子出遊、情侶約會或動漫迷朝聖，都能輕鬆拍照、購物一次滿足。

（更新）主辦單位表示，受到颱風影響，原訂7月10日開幕的「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」快閃店配合政府防颱措施，暫停營業一天並順延開幕，實際營運資訊將依官方最新公告為準。

圖／取自100%哆啦A夢櫻花節臉書粉絲團

圖／取自100%哆啦A夢櫻花節臉書粉絲團

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