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逾2萬人行程被打亂！ 強颱攪局 易遊網祭超狂應變：一鍵全退、免等客服
巴威強颱逼近，打亂無數人出遊計畫！ 據旅遊平台ezTravel 易遊網最新統計，全台已有超過2萬名旅客行程受到衝擊，為了拯救廣大苦主，易遊網全面啟動「防颱神級應變」，首創免等客服、動動手指最快 1 分鐘就能搞定！
國內訂房：一鍵取消、全額退款
計畫好度假卻碰上颱風？針對台灣本島住宿，只要出發地或飯店所在地發布陸上颱風警報，或縣市政府宣布停班停課，入住前直接在易遊網官網、APP 點擊「取消訂單」，不用排隊等客服，系統直接辦理全額退費！
※提醒： 這項特殊功能將於發布陸警當天「上午 7 點 30 分」正式開放，實際資格依訂單頁面為準（當日預訂的臨時住宿不適用）。
海外國旅：航變保障、全額吸收損失
出國玩家也有超佛福利！只要同趟行程的國際機票與海外住宿都在易遊網預訂，一旦航班因颱風取消且當天無替代航班，即可申請目的地飯店「免費取消」，相關損失全由易遊網吸收！
此外，若航空公司公告因天候免費退票，易遊網也同步「免收退票手續費」。收到異動通知後，線上申請並勾選「航班取消／異動」，就能進入快速審核通道。
環島之星：停駛全額退、專人協辦
深受歡迎的「環島之星萌旅號」也做好萬全準備。只要台鐵官方公告列車停駛，列車套票即可免費取消並全額退費；若是購買旅遊套裝產品，只要出發地或目的地發布陸警，同樣能辦理免費取消或延期。旅客只需透過訂單內的「聯絡客服」訊息提出申請，將有專人上線協助。
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