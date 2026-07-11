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易斯達航空「Super Star Festa」機票優惠7/13開跑 釜山單程未稅450元起

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易斯達航空年度最大機票特惠開跑，五大熱門航線祭出超低價。　圖：shutterstock／來源
易斯達航空年度最大機票特惠開跑，五大熱門航線祭出超低價。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國低成本航空公司「易斯達航空」（Eastar Jet）宣布，2026/07/13起推出年度最大規模機票優惠活動「Super Star Festa」（簡稱 SSF）。

▲年度最大促銷活動「Super Star Festa」，將於07/13 09:00-07/19 23:00限時開放搶購。　圖：易斯達航空／提供
▲年度最大促銷活動「Super Star Festa」，將於07/13 09:00-07/19 23:00限時開放搶購。　圖：易斯達航空／提供

「SSF」為易斯達航空每年於第一季與第三季定期推出的機票促銷活動，不僅折扣幅度為全年之最，販售座位數亦達年度最大規模，深受旅客關注。

本次促銷活動僅限易斯達航空會員參與，並將於2026/07/13台灣時間09:00至2026/07/19 23:00止限時開放搶購，旅客可透過「易斯達航空」官方網站及手機版網頁及 APP 同時開搶，最高可享航空票價96%折扣。單程未稅最低票價分別為：釜山 TWD 450、濟州 TWD 500、清州 TWD 550、仁川 TWD 700、金浦 TWD 700起。

此次促銷適用搭乘期間為2026/10/25-2027/03/27，部分日期不適用；詳細活動內容可至「易斯達航空」官方網站查詢。

除了超優惠票價以外，易斯達航空亦提供「更改日期時間手續費減免」的好康服務。只要為「易斯達航空」官網會員並於官網購買機票，自訂票後至出發前14日內，如須更改航班日期時間，可免除手續費且無次數限制，提供旅客更具彈性的行程安排。

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