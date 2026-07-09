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強颱巴威逼近！華航、星宇、虎航3大航空異動一覽 出國自保「機場航班異動平台」先查詢
強颱巴威來勢洶洶，暑假準備飛出國的旅客們注意了！受颱風路徑與外圍環流影響，國籍航空接連拋出航班異動，星宇航空今明兩天狂砍18班，華航更祭出周五晚間長程線全取消的措施。出國先自保，掌握最新航班異動與查詢指南4大平台先收下！
三大航空航班異動：
✈️中華航空周五長程線全砍！7月10日（五）桃園及高雄往返沖繩全面取消。另外，周五晚上6點以後，桃園出發飛往美加、歐洲、澳洲的長程航班全取消。同時，華航貼心推出彈性改票措施，符合條件的旅客在7月31日前更改訂位「免收一次手續費」。
✈️星宇航空沖繩、下地島成重災區！7月10日（五）及7月11日（六）連續兩天，共計取消多達18個航班，集中在桃園、台中往返日本那霸與下地島航線，周六台中的澳門線也被迫停飛。
✈️台灣虎航精準閃颱風！針對7月9日（四）航班進行時間大洗牌。桃園飛沖繩那霸的 IT232 及沖繩那霸飛高雄的 IT289 將提前出發；而桃園往返日本名古屋的 IT706 / IT707 則改為延後起飛。
✈️長榮航空長榮航空於官網公告，受颱風巴威(BAVI) 影響，近日部分往返台灣航班時間可能異動建議旅客前往機場前預先查閱「航班到離動態」取得最新航班動態。
出國先自保！4大機場航班異動即時查詢
颱風天風雨多變，各大航空也紛紛呼籲，旅客出門前往機場前，絕對要先刷一下最新飛機航班狀況，隨時關注各航空官網的「航班到離動態」，同步幫大家整理好全台4大機場的即時看板，趕快收藏！
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