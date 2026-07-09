強颱巴威逼近！華航、星宇、虎航3大航空異動一覽 出國自保「機場航班異動平台」先查詢

強颱巴威來勢洶洶，暑假準備飛出國的旅客們注意了！受颱風路徑與外圍環流影響，國籍航空接連拋出航班異動，星宇航空今明兩天狂砍18班，華航更祭出周五晚間長程線全取消的措施。出國先自保，掌握最新航班異動與查詢指南4大平台先收下！

三大航空航班異動：

中華航空今晚間宣布，受到巴威颱風影響，明、後天部分航班將有異動。聯合報系資料照

✈️中華航空

周五長程線全砍！7月10日（五）桃園及高雄往返沖繩全面取消。另外，周五晚上6點以後，桃園出發飛往美加、歐洲、澳洲的長程航班全取消。同時，華航貼心推出彈性改票措施，符合條件的旅客在7月31日前更改訂位「免收一次手續費」。

星宇航空10日、11日，共計取消多達18個航班。圖／星宇航空提供

✈️星宇航空

沖繩、下地島成重災區！7月10日（五）及7月11日（六）連續兩天，共計取消多達18個航班，集中在桃園、台中往返日本那霸與下地島航線，周六台中的澳門線也被迫停飛。

台灣虎航宣布桃園飛沖繩那霸。本報資料照片

✈️台灣虎航

精準閃颱風！針對7月9日（四）航班進行時間大洗牌。桃園飛沖繩那霸的 IT232 及沖繩那霸飛高雄的 IT289 將提前出發；而桃園往返日本名古屋的 IT706 / IT707 則改為延後起飛。

✈️長榮航空

長榮航空於官網公告，受颱風巴威(BAVI) 影響，近日部分往返台灣航班時間可能異動建議旅客前往機場前預先查閱「航班到離動態」取得最新航班動態。

出國先自保！4大機場航班異動即時查詢

強颱巴威逼近！出國先自保善用「機場航班異動平台」即時查詢。聯合報系資料照／記者黃仲明／攝影

颱風天風雨多變，各大航空也紛紛呼籲，旅客出門前往機場前，絕對要先刷一下最新飛機航班狀況，隨時關注各航空官網的「航班到離動態」，同步幫大家整理好全台4大機場的即時看板，趕快收藏！

．桃園國際機場航班異動查詢

．臺北松山機場航班動態

．臺中國際機場航班動態

．高雄國際機場即時航班

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」