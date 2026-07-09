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時代的眼淚！ 28年老字號五星「麗尊酒店」8月底熄燈 最後品嚐芙悅軒時間曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝高雄麗尊酒店臉書
圖／翻攝高雄麗尊酒店臉書

高雄人的青春回憶又要少一個！陪伴在地人走過28年的五星級地標高雄麗尊酒店，昨（8）日拋出震撼彈，正式宣告將於今年8月31日正式畫下句點。由於營業場所租期提前終止，飯店將自8月24日起提前全面暫停客房與餐飲服務！

麗尊酒店自1998年創立，去年7月才剛以14.5億元價格出售給興富發建設，當時採取「售後回租」模式，原預計營運至 2026 年底。不料近期因租約提前終止，營運計畫迎來劇烈轉折，無奈必須提早在今年 8 月底吹熄燈號。

圖／翻攝高雄麗尊酒店臉書
圖／翻攝高雄麗尊酒店臉書

配合結業調整，館內人氣餐廳「木櫃工廠創意鍋物」與深受饕客喜愛的港式餐飲「芙悅軒湘粵料理」，都將營運至 8 月 24 日為止。不過麗尊集團透露，芙悅軒目前正積極尋覓新址規劃「全新旗艦店」，未來會以嶄新面貌回歸。

面對突來的轉折，麗尊集團承諾會妥善安置員工。而針對手上有麗尊酒店發行票券的消費者，相關票券皆可持續在麗尊集團旗下的姊妹品牌——鼓山區「帕可麗酒店」與「艾可廚坊」繼續使用。

麗尊酒店（ THE LEES HOTEL ）歇業公告全文：

自 1998 年創立以來，始終相信飯店不只是住宿空間，更是融合建築美學、藝術與生活的場域。

二十多年來，我們有幸成為這座城市日常的一部分，一起見證高雄的發展，並參與無數旅客、家庭與新人的重要時刻，將彼此的日常共同寫成麗尊的故事。

因近期營業場所租期提前終止，麗尊酒店將進行階段性營運調整，特此說明如下，感謝大家的體諒與包涵。

一、營運調整內容

麗尊酒店將於 115 年 8 月 31 日 正式畫下句點，因此 115 年 8 月 24 日 起，全面暫停提供住宿及餐飲服務（ 包含客房住宿、木櫃工廠創意鍋物、芙悅軒湘粵料理 ）。

二、品牌經營規劃

深受顧客青睞的「芙悅軒湘粵料理」正積極進行全新旗艦店的規劃，期盼未來以嶄新面貌再續前緣。

位於高雄市鼓山區的「帕可麗酒店」與「艾可廚坊」持續為大家提供精品旅宿與精緻料理服務，誠摯歡迎舊雨新知蒞臨，感受我們始終如一的款待心意。

三、員工權益保障

針對此次營運調整，集團已同步展開全面的員工安置與組織轉型計畫，妥善維護所有同仁的職涯規劃與權益，確保每一位夥伴獲得最完善的照顧。

【 感謝有您 • 麗尊時光 】

這份公告，包含我們的不捨，更充滿感謝。

在此，衷心感謝一路以來給予信任的賓客、並肩打拼的同仁夥伴，以及各界合作廠商。

謝謝大家，讓麗尊酒店成為收藏珍貴回憶的所在。

謝謝麗尊酒店，一起陪我們度過承載歲月的雋永經典。

未來，我們會帶著這份感謝與回憶，繼續邁向麗尊集團的全新旅程，期待不論是集團的精品旅宿或美味餐廳，都能與您再次相見。

麗尊集團 敬啟 2026 年 7 月 8 日

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