跨年卡位最高省1萬！ 2026夏季旅展STE 雄獅首創滑雪與郵輪雙主題專區 會員再抽萬元旅遊金

夏季旅遊盛事「STE台北夏季旅展」將於7月17日至7月20日在台北世貿一館盛大登場！雄獅旅遊積極迎接下半年旅遊熱潮，特別打造「滑雪」與「郵輪」雙主題專區，並以滑雪纜車座椅重現冬季氛圍。

其他行程也有超值優惠，如「首爾半自助5日」彈性暢遊免2萬、「美西漫遊洛杉磯7日」4萬有找；長線搶先開賣2027年跨年煙火與春節行程，早鳥預購最高折1萬元。現場加入雄獅會員下載APP即可領取註冊禮、體驗好運輪盤再抽萬元旅遊金。

跨年賞煙火、追極光儀式感經濟當道 雄獅深耕「滑雪、郵輪」雙主題

雄獅旅遊表示，受下半年連假、跨年及春節檔期帶動市場買氣，東北亞以「秋楓」季節商品最為熱銷，系列行程銷售已突破5成；長線則受「儀式感經濟」帶動，旅客偏好雪梨跨年煙火、北歐追極光等兼具稀有性與情感價值的深度體驗，相關訂單已延伸至明年春節。

長線搶先開賣2027年跨年煙火與春節行程，早鳥預購最高折1萬元。圖片來源｜雄獅旅遊提供

主題旅遊方面，雄獅2025冬季滑雪參團人數年增3成，客群由少數極限運動玩家轉變至大眾休閒旅遊族群，親子需求同步增加，並帶動溫泉、美食及在地觀光等複合式行程成長。此外，雄獅持續朝「郵輪專家」定位發展，除了攜手郵輪業者推出季節商品，也看好「飛航郵輪Fly Cruise」市場，佈局日本、地中海、紐澳等全球航線，並獨家規劃東南亞挪威郵輪翡翠號航程，提供更豐富的郵輪度假選擇。

雙主題專區一：滑雪區｜行程獨家小班制、配備專屬滑雪指導員

滑雪躍升為冬季熱門旅遊選擇，推薦「TANGRAM斑尾滑雪5日」，主打天然粉雪、林間滑道與親子友善度假村，由雄獅獨家規劃小班制滑雪教學，安排專屬指導員及獨立導覽耳機，每人50,900元起，活動期間優惠最高折7,000元。旅展現場加入雄獅滑雪IG即贈「主題運動小貼紙」，與纜車打卡點合照可享滑雪商品折1,000元。

雄獅2025冬季滑雪參團人數年增3成，推薦「TANGRAM斑尾滑雪5日」，每人50,900元起。圖片來源｜雄獅旅遊提供

雙主題專區二：郵輪區｜現場下單郵輪翡翠號再送香港機加酒

為滿足郵輪旅客多元需求，雄獅推出全球飛航郵輪Fly Cruise行程，獨家規劃以高品質服務著稱的「挪威郵輪翡翠號」暢玩東南亞四國，旅展期間下單即贈「雙人單程香港機票＋住宿」。旅展現場下單郵輪商品，還可獲得迪士尼郵輪限定吊牌，滿額再贈迪士尼郵輪造型帽。

雄獅持續朝「郵輪專家」定位發展，獨家規劃東南亞挪威郵輪翡翠號14日航程，旅展期間下單即贈「雙人單程香港機票＋住宿」。圖片來源｜雄獅旅遊提供

超值行程！暢遊首爾免2萬、美西7日旅展4萬有找

短線超值行程精選「郵輪榮耀號東京自由行5日」限定陽台艙免2萬，輕鬆展開海上假期；年輕族群喜愛的「首爾半自助小旅行5日」，免2萬即可成行；度假勝地首選「沖繩4日」，保證入住那霸希爾頓飯店，旅展優惠每人23,888元起；「特選馬來西亞5日」入住四季豪華酒店，每人24,999元起；親子同行推「峴港雙樂園5日」，卡通人偶接機服務，並享魅力峴港秀獨家卡通主題座位區，每人34,900元起，小孩不佔床再折1萬元。

長線部分，「特選美西漫遊洛杉磯7日」走訪好萊塢星光大道等經典景點，旅展優惠4萬有找；歐洲古堡巡禮「特選德國浪漫大道8日」，一口價64,900元起；若想解鎖人生必去清單，「特選埃及10日」旅展限定每人69,888元起，一探大埃及博物館與千年古文明。

秋遊賞楓！北海道全新旅宿緩慢瑞萃、鳴日號管家隨行最美只見SATONO列車

秋遊迎日本紅葉季，推北海道全新高端旅宿「緩慢 瑞萃 十勝岳｜Villas & Hotel」渡假村，搭空中纜車賞滿山秋色，每人37,900元起；或可選擇入住國際五星札幌洲際酒店，每人51,900元起，旅展期間下單折1,000元。雄獅深耕全球鐵道，推出市場獨家「東北SATONO福島溫泉5日」，走訪網路票選最美賞楓鐵道「只見線」，台灣美學觀光列車「鳴日號」列車管家亦將赴日隨車服務，每人67,900元起。

雄獅深耕全球鐵道，推出市場獨家「東北SATONO福島溫泉5日」，走訪網路票選最美賞楓鐵道「只見線」，每人67,900元起。圖片來源｜雄獅旅遊提供

韓國推薦「慶典釜山煙火節楓紅5日」，規劃釜山國際煙火節專屬席次，近距離欣賞璀璨煙火，並安排韓服體驗，漫步楓紅景致之中，每人35,900元起。

喜愛獨特節慶體驗的旅客，則可鎖定中南美行程，如秘魯太陽祭指定行程最高折12,000元，或前往墨西哥親臨《可可夜總會》故事原型的亡靈節現場，秋冬檔期已熱銷成團，旅展現場再折5,000元；雄獅旗下精緻旅遊品牌「璽品SP Collection」則推出「北海道二世谷雅奢6日」，入住2晚米其林星鑰飯店及百年啤酒廠發源地「札幌MGallery」。

2027雪梨跨年坐擁無死角煙火船 春節出遊卡位最高折5千

迎接2027年，「美國紐約跨年9日」保證入住時代廣場水晶球景觀房，早鳥最高折萬元；「雪梨跨年9日」搭乘海上煙火船，坐擁港灣煙火零死角，早鳥現省5,000元；想一次收藏自然奇景，「經典尼泊爾跨年9日」迎接聖山魚尾峰第一道曙光，搭配跨年音樂派對，每人61,900元起；「紐西蘭10日」搭乘塔斯曼冰河船，以冰河奇景開啟新年秘境旅程，每人138,800元起。

雪梨跨年搭乘海上煙火船，坐擁港灣煙火零死角。圖片來源｜雄獅旅遊提供

預約春節出遊，早鳥預購折5,000元，推薦「旗艦荷比法10日」，一次走訪荷蘭、比利時、法國經典城市，並加贈全團免小費；「旗艦義大利10日」遊威尼斯、佛羅倫斯、羅馬三大古城，品味三大米其林推薦美食；「雪梨7日」獨家海上牧場現撈現吃生蠔體驗，品嚐Capella Sydney廚師帽餐廳的西式饗宴，每人151,800元起。

獨家日本職棒觀賽體驗 富士山一日遊現場買一送一

自由行推薦「香港迪士尼路跑4日」保證迪士尼路跑名額，夜宿迪士尼主題酒店，每人20,999元起；獨家「北海道火腿鬥士隊觀賽自由行5日」每人38,000元起，內含台灣日保證門票，賽前球員訓練觀賞席、以及賽後球場拍照等限定體驗；全新推出日本當地遊行程，首推「富士山五合目一日遊」、「大阪勝尾寺一日遊」」及「立山黑部一日遊」等熱門路線，全程安排中文導遊隨行，並提供專屬客服服務，線上訂購享指定商品8折優惠，旅展現場下單再享買一送一。

國旅獨家企劃！鳴日號台味復古辦桌宴、金門酒窖沉浸式導覽吸睛

一年一度獨家企劃「金門古聚落辦桌3日」體驗酒窖沉浸式導覽與古風換裝體驗，每人11,800元起，早鳥四人同行再折3,200元。頂級鐵道旅遊推薦「鳴日鐵道辦桌3日」，台味復古辦桌宴席，每人42,900元起；或搭乘最美檜木列車「福森號」入住阿里山英迪格酒店，品嚐總統御廚香酥鴨，旅展現場折1,500元，每人20,200元起。

此外，雄獅集結百萬會員投票，推出「2026親子友善飯店票選榜單」，包含葛瑪蘭之星飯店、福容大飯店淡水漁人碼頭、遠雄悅來大飯店、福容徠旅澎湖、日月潭馥麗溫泉大飯店等住宿上榜，旅展期間線上訂房商品全面98折，加入會員領取折扣碼，國際飯店最高再折1,000元！

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/305963