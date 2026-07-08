整理包／ 巴威颱風攪局「全台打卡景點最新異動」別撲空 福隆沙雕、台東熱氣球關閉、千陽號提前掰掰
強颱巴威逼近！ 暑假週末計畫要帶家中小寶貝去全台各地活動放電的爸媽們注意了，為了顧及遊客安全，全台指標性景點與節慶活動等，紛紛拋出「延期、預警性休園、提前結束」等消息，為大家打包全台最新動態，這週末有排定出遊的民眾快收下！
北部
．寶可夢「Pokémon GO Fest 2026：全球」慶典
原定7月11日在「心中山線形公園」舉行的「Pokémon GO Fest 2026：全球 」社群慶典將暫停舉辦，周邊部分的活動主題佈置物將於7月9日周四提前撤離、「寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡-超夢 」暫定改為7月12日，於捷運商品館開始販售。
．大稻埕「本草派對」
「本草派對」活動大轉彎，宣布延期至8月29日、30日舉辦。
．2026淡江航海趣
2026淡江航海趣原訂要陪伴粉絲到7月12日，如今確定提前在 7月9日（四）畫下句點，想看草帽一行人的粉絲只能把握最後機會。
．福隆國際沙雕藝術季
對抗可能襲來的長浪，已經緊急在展區周圍堆起高達2至3公尺的防沙牆。不過因應安全，福隆海水浴場與沙雕展區仍宣布於 7月9日至12日全面關閉，最快要到 7月13日 才會視海況評估重新開放。
．九份紅燈籠祭
原訂7月10日登場的九份紅燈籠祭也確定延期，新日期有待官方公布。
．2026桃園地景藝術節
為維護珍珠海岸上的藝術作品及參展民眾安全，7月10日至7月15日將暫停開放，預計16日後完成作品檢整再恢復展出。
中部與山區
．新竹尖石鄉司馬庫斯
基於山區安全考量，將於 7月9日下午2時起一路封閉至 7月11日。
．武陵農場、清境農場、福壽山農場
同步自 7月9日中午12時起實施預警性休園。
．苗栗「通霄沙雕藝術節」
公告在 7月10日、11日休園兩天。
．台中市和平區公所
發出全面管制令，嚴禁遊客前往雪山坑步道及熱門打卡點「巨人之手」，請大家切勿上山。
．集集清水溪公園
2026集集童樂會暨水資源宣導活動（小小海盜尋水記）確定順延一週至7月18日，於同一時間、同一地點舉行，DIY手作體驗、精彩舞台表演以及各項趣味闖關活動內容不縮水，且已經完成報名的熱血船員們，無須重新報名。
．集集兒童劇團
延至8月15日下午2時辦理，活動地點維持不變。
中南部與東部
．南投九九峰園區
最吸睛的「高空氦氣球」，從即日起至14日暫停營運。
．宜蘭太平山國家森林遊樂區
考量聯外道路恐因豪雨坍方，宣布於 7月9日中午12時起預警性休園，園區內包含見晴懷古步道在內的8條步道同步封鎖，蹦蹦車與導覽也將在早上結束後採取「只出不進」。林美石磐、聖母登山步道等10條社區型自然步道，也將於9日下午5時起暫停開放。
．台灣國際熱氣球嘉年華
7月9日的光雕音樂會照常，但7月10日下午至7月12日，鹿野高台的主場活動、繫留體驗、周邊特色館全數取消。
離島部分
綠島的熱門打卡點也已從今日起陸續進行防颱整備並暫停開放。
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