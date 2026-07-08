飛機出發前必看！巴威颱風來襲 華航、國泰率先宣布「免收改票手續費」 最新航空退改條件一次看
強烈颱風巴威來勢洶洶，預計本週五、六（7月10日至11日）將會是風雨最劇烈、最接近台灣的關鍵時刻。國泰航空、中華航空及華信航空率先宣布「免改票手續費」彈性調整方案，近期準備飛出國或搭乘國內線的民眾，趕緊確認手上的機票！
國泰航空：北高航線重新訂位免手續費
往返台北與高雄的旅客請注意，國泰航空率先針對特定區間的彈性機票祭出豁免優惠。只要旅客是在7月6日（含）之前出票，且原定旅遊日期落在7月9日至7月11日之間，往返台北（TPE）或高雄（KHH）的航班，都可以豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用。
不過特別留意，這項更改手續必須在7月11日前辦理完成，且更改後的新出發日期必須在8月31日之前。此外，雖然免收改票手續費，但若新行程產生票價或稅項的差額，旅客仍需要自行補足。
華航與華信：限時3天搭乘機票免收改票費
中華航空與華信航空也同步公告因應颱風的彈性改票措施。凡持搭乘日期介於7月9日至7月11日期間的華航或華信機票（包含酬賓機票與團體票，但免費或折扣機票除外），只要在7月31日前辦理更改訂位，都可以豁免1次改票手續費及代改票服務費。
在機票有效期限內，且維持原本行程、訂位艙等不變的前提下，旅客可改訂其他日期的華航或華信自營航班。需注意的是，如果改票後有票價或稅金的差額依舊需要支付；此外，若旅客最終決定直接「退票」，航空公司仍會按照原機票的票價規則收取退票手續費，並非免費退票。
擁許多熱門航線的長榮航空、星宇航空以及台灣虎航，目前官網尚未釋出相關的退改票政策或航班異動訊息。隨著巴威颱風逐步逼近，提醒旅客前往機場前，務必先透過各大航空公司的官網、APP或行動簡訊，再次確認航空異動最新消息！
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