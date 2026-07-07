韓國「四大航線」單程最低400元起！濟州航空「年度最大優惠SUPER SALE」登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】濟州航空配合07/08「韓國冬季航班開賣日」，推出年度最大規模機票優惠活動「SUPER SALE」，將於07/08 09:00-07/14 16:00限時登場。配合韓國冬季航班正式開賣，旅客可搶先以優惠價格預訂秋冬、跨年及春節等熱門旅遊期間的韓國機票，提前規劃行程。

▲「SUPER SALE」期間「台北－仁川」航線，單程未稅新台幣500元起。 圖：濟州航空／提供

此次優惠適用於2026/10/01-2027/03/27期間出發的台灣往返韓國航班，共涵蓋四條航線。單程未稅優惠票價為：「台北－仁川」500元起、「台北－釜山」500元起、「高雄－金浦」400元起、「高雄－釜山」500元起。（以上票價未含機場設施使用費, 燃油附加費）

「SUPER SALE」期間，預訂「Basic」票價即包含1件機內手提行李（尺寸三邊總和115公分以內、重量10公斤以下），惟不含免費託運行李。針對有託運需求的旅客，濟州航空提供5公斤預購託運行李最高20% OFF 優惠券；購買「Standard」票價並輸入優惠碼「SUPERSALEW26」，還可享最高25% OFF 票價優惠。

▲「SUPER SALE」優惠活動將於07/08 09:00-07/14 16:00限時登場。 圖：濟州航空／提供

活動期間完成購票，還可參加多項抽獎活動，獎品包括濟州航空15,000點會員積分、HOLIDAY INN EXPRESS 首爾弘大智選假日酒店住宿券及 WOWPASS 機場超值組合。此外，只要追蹤「濟州航空官方帳號(台灣)」Instagram 並參與活動，還有機會抽中台灣－韓國來回機票，共計送出4名。

除了機票優惠外，濟州航空也攜手多家韓國知名品牌推出旅遊加碼優惠，包括 HOLIDAY INN EXPRESS 首爾弘大智選假日酒店客房享最高20% OFF、Olive Young 單筆消費滿10萬韓元享5% OFF，以及 WiFi Dosirak／eSIM最高20% OFF 等優惠，讓旅客從住宿、購物到網路服務都能享有更多折扣。

濟州航空相關人士表示，2025/10/01-2026/03/27與本次促銷搭乘期間相同的「台灣－韓國」航線平均載客率達88.9%。此外，7月份燃油附加費也大幅調降，對於計畫秋冬赴韓旅遊的旅客而言，現在正是以更優惠票價提前規劃行程的最佳時機。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野