線上旅展／限時兩週、今起登場！「驚爆一口價」首波開搶、加碼好禮四重送

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊搶好康不用等實體旅展！「永信旅遊」破天荒首度推出「2026線上旅展－永信價到」，將旅展優惠全面搬上網，把握兩週時間，隨時隨地、滑滑手機就能輕鬆搶優惠。

▲深耕旅遊業超過30年，首度推出線上旅展，方便旅客滑手機就可訂到超優惠的旅展限定「驚爆一口價」。 圖：永信旅遊／提供

「2026線上旅展－永信價到」活動自2026/07/10 10:00-07/22 23:59止，限時兩週推出旅展限定「驚爆一口價」優惠行程，更加碼祭出會員禮、門市禮及雙重抽獎等4大好禮，邀請旅客以超值價格提前規劃下一趟旅行。

永信旅遊表示，「為方便消費者進行旅遊規劃，今年特別首度舉辦線上旅展，希望突破時間與地域限制，讓旅客不用親臨展場，也能享有旅展期間限定優惠，只要動動手指即可輕鬆下訂，搶先卡位熱門行程。」

作為提供優質旅行服務的專家，「永信旅遊線上旅展」精選多款「驚爆一口價」優惠商品，活動期間內凡報名並完成付訂指定行程，即可享有旅展專屬優惠價格，同時還能參加一系列限時回饋活動，讓旅遊不僅省荷包，更有機會把好禮帶回家。

▲南半球的極光成為下一波熱議話題，「永信旅遊」推出多樣化的紐澳產品。 圖：shutterstock／來源

回饋新、舊會員 門市加碼好禮多重送

為回饋支持「永信旅遊」的舊雨新知，活動期間凡完成「永信旅遊」官網會員註冊，並報名付訂線上旅展驚爆一口價行程，即可獲贈100元全聯禮券乙份，將於行前說明會發放。

此外，凡於活動期間前往「永信旅遊」指定門市（台中門市、桃園門市）報名付訂線上旅展驚爆一口價行程，更可再獲得200元全聯禮券乙份，讓旅客可透過面對面諮詢更了解行程，同步享有專屬加碼優惠。

下訂再抽好禮 20吋萬國客製限量行李箱－永信Y星人款帶回家

除了「驚爆一口價」與付訂回饋外，加碼推出抽獎活動。凡於活動期間報名並完成付訂線上旅展驚爆一口價行程，每筆訂單即可獲得一次抽獎資格，有機會抽中20吋萬國客製限量行李箱－「永信Y星人款」。

・抽獎獎項：20吋萬國客製限量行李箱－「永信Y星人款」（共5名）

・抽獎日期：2026/08/14公告於「永信旅遊」FB 官方粉絲專頁

・寄送日期：預計2026/09/30前寄出（寄出將另行通知得獎者）

社群互動再抽獎 手機支架等你拿

此外，只要於2026/07/10-07/22的「2026線上旅展－永信價到」活動期間，至「永信旅遊」 Facebook 官方粉絲專頁按讚指定活動貼文，並留言「想跟永信旅遊去______玩！」，再公開分享貼文至個人 Facebook 頁面，即可獲得一次抽獎資格，有機會抽中永信獨家手機支架。

・抽獎日期：2026/08/14公告於「永信旅遊」FB 官方粉絲專頁

・領獎方式：得獎者於2026/08/31前私訊回覆小編姓名、電話、寄送地址。

・寄送日期：預計2026/09/30前寄出（寄出將另行通知得獎者）

▲迎來暑假旺季，馬來西亞也是眾多遊客熱愛前往的旅遊地點。 圖：shutterstock／來源

旅客可透過「永信旅遊」首度推出線上旅展，打造更便利、更有趣的旅展體驗，不用出門、不用人擠人，在家滑滑手機就能搶先掌握線上旅展超值好康，第一手優惠資訊，即將於07/10準時公開！無論是計畫出國旅遊，或提前規劃年度旅行，快把握此次07/10-7/22限時兩週的優惠檔期，以最超值的價格開啟精彩旅程。活動詳情，可查詢「永信旅遊」官網：https://www.ystravel.com.tw/。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野