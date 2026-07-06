「珊瑚皮克敏飾品」現身Xpark！期間限定登場，還能朝聖《動物森友會》海洋生物展

今年夏天，桃園Xpark不只有《集合啦！動物森友會》進駐，連《Pikmin Bloom》也加入這場海洋冒險。自2026年7月1日至9月30日，只要前往Xpark開啟《Pikmin Bloom》，即可找到限定特殊地點，獲得金色花苗，隨機培育出紅、黃、藍三款「珊瑚飾品皮克敏」，讓玩家把專屬夏日回憶一起帶回家。活動分為7月、8月、9月三個階段，每位玩家每月皆可領取一次限定金色花苗，為水族館之旅增添蒐集樂趣。

《Pikmin Bloom》是一款結合步行與探索的手機遊戲，玩家會在日常散步中培育可愛皮克敏，透過種花、旅行及完成各地限定挑戰收集不同裝飾皮克敏。這次Xpark首次推出限定「珊瑚飾品皮克敏」，只有親自走訪館內才能獲得，也讓喜歡旅行、蒐集與打卡的玩家，多了一個前往桃園朝聖的新理由。

圖／取自任天堂官方與Xpark活動網站

除了限定皮克敏外，Xpark同步推出《集合啦！動物森友會》海洋生物互動體驗展，展期同樣至9月30日。展覽精選40種曾在遊戲中登場的海洋生物，搭配遊戲角色傅達的解說牌及館方專業知識介紹，讓玩家能從遊戲走進真實海洋世界。館內還能遇見西施惠、狸克、呂遊等人氣角色布景，處處都是拍照亮點。

圖／取自任天堂官方與Xpark活動網站

圖／取自任天堂官方與Xpark活動網站

另外，《集合啦！動物森友會》也推出期間限定套票，成人659元、學生489元、孩童及博愛329元，包含Xpark門票、尋找生物卡、原創生物貼紙，以及限定遮陽紙帽等特典。無論是想蒐集限定珊瑚飾品皮克敏，還是重溫《集合啦！動物森友會》的無人島回憶，今年夏天都值得安排一趟Xpark一日遊，一次體驗兩大任天堂人氣作品帶來的療癒魅力。

圖／取自任天堂官方與Xpark活動網站

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