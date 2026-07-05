浪漫「紫薇花新景點」！隱身桃園綠植秘境 免費入園朝聖「落羽松神木觀景台」
浪漫「紫薇花新景點」！隱身桃園中壢這處綠植秘境，結合植栽、咖啡茶飲，正逢紫薇花盛開時節妝點園區，園內還有「1大亮點」值得朝聖。
位於桃園中壢「青青里山園藝」內的紫薇花陸續綻放，粉紫花海為園區妝點出夢幻氛圍感，更是近期內行追花人的口袋名單。「青青里山園藝」以綠意盎然的景觀設計與典雅盆景聞名，內部設有文青風居家園藝空間「小花慢慢」，免費入園且另有提供咖啡、下午茶，能夠邊喝咖啡邊賞花。
IGer君更分享，園區內一大亮點—百年落羽松神木，是一棵自台南移植而來的「墨西哥落羽松神木」，終年不落葉，用以保護水土與芬多精基底；設有景觀台化身最佳打卡點，近距離感受巨大落羽松的獨有氣勢。推薦給喜愛花草或親近自然的朋友，可以安排一日遊造訪走走。
青青里山園藝
地址：桃園市中壢區三民路一段420巷27號
Google：青青里山或小花慢慢
門票：免費入園
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。