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浪漫「紫薇花新景點」！隱身桃園綠植秘境 免費入園朝聖「落羽松神木觀景台」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@yijiun_lee授權、摘自小花慢慢Threads
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浪漫「紫薇花新景點」！隱身桃園中壢這處綠植秘境，結合植栽、咖啡茶飲，正逢紫薇花盛開時節妝點園區，園內還有「1大亮點」值得朝聖。

圖／IG@yijiun_lee授權
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位於桃園中壢「青青里山園藝」內的紫薇花陸續綻放，粉紫花海為園區妝點出夢幻氛圍感，更是近期內行追花人的口袋名單。「青青里山園藝」以綠意盎然的景觀設計與典雅盆景聞名，內部設有文青風居家園藝空間「小花慢慢」，免費入園且另有提供咖啡、下午茶，能夠邊喝咖啡邊賞花。

圖／IG@yijiun_lee授權
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IGer君更分享，園區內一大亮點—百年落羽松神木，是一棵自台南移植而來的「墨西哥落羽松神木」，終年不落葉，用以保護水土與芬多精基底；設有景觀台化身最佳打卡點，近距離感受巨大落羽松的獨有氣勢。推薦給喜愛花草或親近自然的朋友，可以安排一日遊造訪走走。

青青里山園藝

地址：桃園市中壢區三民路一段420巷27號

Google：青青里山或小花慢慢

門票：免費入園

圖／IG@yijiun_lee授權
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