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2026桃園「蓮花季」開跑！賞花、DIY、免費接駁一次看，親子、好友假日一日遊就衝觀音

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／桃園市政府農業局提供
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暑假出遊不用跑太遠，2026桃園蓮花季將於7月4日至8月30日在桃園市觀音區蓮花園休閒農業區登場。今年活動以「百蓮好荷」為主題，不只有滿池盛開的蓮花美景，還串聯在地農場、生態體驗與假日限定活動，無論是親子放電、好友踏青，還是情侶拍照打卡，都能安排一趟充滿夏日氛圍的一日小旅行。

圖／桃園市政府農業局提供
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除了賞花拍美照，今年桃園蓮花季更規劃一系列限定DIY與農事體驗，包括乘坐大王蓮、蓮香囊製作、蓮蓬茶品嘗、糖葫蘆DIY、客家麻糬、荷葉飯、冷壓鮮榨葵花油、中藥香包及香水蓮花下午茶等特色活動，部分體驗一路延續至9月，讓旅客深入感受觀音在地農村文化與蓮花產業魅力，適合全家大小一起參與。

圖／桃園市政府農業局提供
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活動期間也安排音樂及藝文表演、集章換好禮、IG拍照徵件等互動內容，讓賞花行程更加豐富。交通方面，建議自行開車前往，或搭乘桃園客運至新坡農會（觀音農會）後轉乘接駁；假日更提供免費接駁車，上午9點至下午6點每30分鐘一班，串聯主會場、水蓮之鄉、福德宮、蓮荷園、向陽農場及公埤停車場等站點，輕鬆暢遊各大景點，免去找停車位的困擾。

圖／桃園市政府農業局提供
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想趁著盛夏留下最美的荷花風景，不妨安排一趟桃園觀音賞蓮小旅行，在花海、農村與美食之間，享受悠閒又療癒的夏日假期。

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