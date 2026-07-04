全台最大！1.5公頃「室內兒童樂園」8/8開幕 首創泡泡彈跳床、戲水區、高空纜繩 30項設施全齡免費開玩

南台灣最強避暑神隊友要來了！歷經長達10年的籌備，高雄「台鐵舊機廠」迎來華麗蛻變，搖身一變成為全台面積最大的半露天「室內全齡共用樂園」！高雄市長陳其邁正式對外宣布，這座充滿歷史底蘊卻又極具現代好玩元素的，園區預計在8月8日父親節當天盛大啟用。更狂的是，園區內多達30幾項的遊樂設施未來將「全面免費開放」，勢必掀起一波瘋玩狂潮！

圖／取自高雄市政府官網

鐵道歷史與現代遊樂的完美交織

圖／取自高雄市政府官網

這座讓大小朋友敲碗許久的全新樂園，前身是見證高雄鐵道與工業輝煌歷史的「台鐵高雄機廠」（貨車工廠），地理位置正好坐落於苓雅區與鳳山區的交界。市府團隊特別採取「修舊如舊」的手法活化老廠房，不僅完美保留了珍貴的鋼結構，更巧妙融入火車「篷守車」作為園區特色景觀，讓大家在瘋玩的同時，也能一邊回味老高雄的鐵道歷史意象。

30多種全齡設施！高雄首座「泡泡雲朵彈跳床」亮相

打破傳統遊樂場「只有小小孩能玩」的年齡限制，這座佔地廣達1.5公頃（約4500坪）的半露天室內空間，主打的是「全齡共享」概念。

全區規劃超過30種遊玩項目，除了經典的溜滑梯與鞦韆，更霸氣引進多款高雄初登場設施，包含全台首創的「泡泡雲朵彈跳床」、極速刺激的「Pump Track 破浪騎乘場」，以及考驗膽量的高空纜繩與感官遊戲，從幼童到長者都能各得其樂。

圖／取自高雄市政府官網

圖／取自高雄市政府官網

沁涼戲水區、美食攤位都有！營運時間搶先看

樂園內打造了高互動性的「戲水空間」，讓孩子們能在炎炎夏日裡瘋狂打水仗、消暑解熱，同時，園區內也規劃了美食餐飲攤位區，方便隨時補給體力。

目前市府初步規劃每週將開放5至6天，營運時間預計為上午9點至晚上7點，每週會安排1至2天休園進行設施維護，詳細的最終營運細節，爸媽們可以持續鎖定後續的正式公告囉！

台鐵高雄機廠-高雄親子遊樂園區

．地址： 高雄市鳳山區武慶里武慶二路221號

．開幕日期：2026/8/8

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」