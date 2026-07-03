高雄最消暑親子行程！ 壽山動物園「12歲以下免費入園」、內門萌寵動物學校「買大送小」超激省

爸媽們想好要帶小怪獸們去哪裡放電了嗎？ 高雄今年暑假直接祭出地表最強的「雙重動物系」優惠！ 有南部最大的公立動物園大方請全台灣12歲以下小朋友「免費入園」，2026年初試營運就引爆話題的萌寵新樂園，也同步推出「買大送小」超殺活動，快來趟最消暑、最划算親子放電之旅！

圖／翻攝高雄市政府臉書

南部人童年回憶的壽山動物園這次誠意滿滿，自即日起至8月31日期間，只要是全國12歲以下的兒童，就可以「免門票」直接入園。

圖／翻攝高雄市政府臉書

園方不僅貼心將假日的開園時間延長到傍晚18:30（最後售票17:30），還在園區內超人氣的「親水廣場」準備了水霧、戲水池以及叢林落雨等水上設施，爸媽們記得多帶一套衣服，讓孩子們體驗白天瘋狂打水仗、傍晚看黑熊與羊駝的完美行程！此外，7月最後兩個週末還會舉辦結合體能與保育知識的「野性小勇士」趣味障礙賽，想參加的家長記得趕快去官方臉書線上報名。

圖／翻攝高雄市政府臉書

圖／野森動物學校提供

想體驗「沒有圍欄與玻璃阻隔」的動物森林嗎？絕對不能錯過2026年初試營運的內門「野森動物學校」，主打「森林是教室，動物是老師」的開放式生態環境，即日起到9/30前，不分平假日大方推出「買大送小」超值優惠，只要一位大人購票（全票試營運價399元/高雄市民票299元），就能免費攜帶一名「12歲以下孩童」進場！

圖／野森動物學校提供

園區內有高達8大展區、超過20種萌寵可以近距離觀察和觸摸，從天上飛的哈里斯鷹、地上跑的赤狐、水豚，二趾樹懶與狐獴應有盡有，可以規劃2至3小時的深度遊玩，入場還會附贈飼料兌換券。玩累了還能去森點行動餐車大啖40公分的巨無霸熱狗堡，並免費暢玩森林高速溜滑梯，豐富度破表。

圖／野森動物學校提供

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