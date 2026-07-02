整個7月「2大熱門城堡」免費入園！佐登妮絲城堡「全面免門票」再延長 「這3地區」秀證件再爽逛蓋婭莊園

嘉義「2大熱門城堡」免費入園！除了有蓋婭莊園「3地區」入園免票外，佐登妮絲城堡「全面免費入園」更是再延長，邀請大小朋友暑假踩點衝一波。

圖／蓋婭莊園提供

輪到雙北人和台中人了！即日起至7/31，凡身分證件設籍新北市、台北市 、台中市或身分證件英文字母開頭為F、A、B、L，至蓋婭莊園出示本人證件正本即享入園門票免費，現省100元。

此外，7/2至9/1暑假限定，憑蓋婭莊園當日門票至KHTOY絨毛玩偶旗艦館可享「不限金額購物75折」；憑KHTOY當日消費憑證至蓋婭莊園則可兌換「兩張免費入園門票」。

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

圖／蓋婭莊園粉專

佐登妮絲城堡：7月全面免費入園

佐登妮絲城堡。記者黃于凡／攝影

歡慶佐登妮絲集團37週年及佐登妮絲城堡4週年，自四月起即開放全面免費入園，現在更延長至整個7月。需注意的是，活動結束日將另行公告，出發前建議至粉專查看有無相關貼文。

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

佐登妮絲城堡50公尺穹頂為全台最高，噴泉高達4層樓相當壯麗。記者黃于凡／攝影

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