快衝台北最夯「親水園區」！刺激滑水道、漂漂河統統有 一日限定「暢玩只要100元」、這區全天免費入園
玩爆台北最夯「親水園區」！集結滑水道、漂漂河等人氣設施；還有親水節開幕限定「門票均一價100元」，任你暢玩、消暑一夏。
鄰近公館商圈的自來水園區「親水樂園」自7/1起試營運，不僅有刺激版螺旋滑水道、全家福超寬滑水道、漂漂河等多元玩水設施，還有水上互動投籃框、網美風充氣墊等亮點，能夠親子同樂，為炎炎夏日增添清涼趣味。
特別值得注意的是，7/4台北親水節開幕，限定推出「親水樂園」全票／學生票只要100元、優待票50元，以及「自來水園區」全天免費入園，邀請民眾在開幕日入園開逛園遊會、吃美食與看精彩活動。
此外，另一區玩水夯點「水鄉庭園」則有「粉紅章魚充氣滑水道」與「彩虹馬滑梯充氣滑水道」強勢進駐，為7/4至8/2期間限定，等著民眾親臨現場開箱。
自來水園區 親水樂園
地址：台北市中正區汀州路3段160巷底（量水室古蹟廣場旁）
營業時間：週二至日9:00-18:00（17:00停止售票，週一休園）
自來水園區 水鄉庭園
地址：台北市中正區思源街1號
營業時間：週二至日9:00-17:00（非夏季期間 售票至16:00，週一休園）
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