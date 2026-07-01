捷運「三鶯線」限時2個月免費搭！ 超狂沿線一日遊「5大打卡景點懶人包」 加碼新北美術館「免費入館」

新北市民引頸期盼的「捷運三鶯線」終於迎來正式通車！ 為慶祝6/30全線啟用，新北捷運公司祭出超狂好康，即日起至8/31止，推出長達兩個月的「全線免費搭乘」優惠！

捷運三鶯線一日遊「5大景點懶人包」。udn走跳旅遊整理/AI製圖

這條橫跨土城、三峽、鶯歌、全長14.29公里的全新捷運，不僅能讓往返雙北市中心的通勤時間瞬間縮短20分鐘，更完美串聯了老街古蹟、前衛藝文場館與親子觀光工廠，這個暑假不用再擔心國旅出遊開車塞車、找不到停車位的困擾，一起來看看全新低碳旅遊怎麼玩。

新北捷運三鶯線新北市美術館主題彩繪列車亮相，以光軌設計呼應新北市美術館建築意象，打造移動中的美術館。記者張策／攝影

捷運三鶯線沿線5大景點介紹

📍 頂埔站 ｜ 聖瑪莉丹麥麵包莊園

圖／翻攝聖瑪莉丹麥麵包莊園臉書

此站為全台唯一的丹麥麵包主題觀光工廠，館內專為親子族群打造室內樂園，包含「3萬顆夢幻海洋球池」與貝貝溜滑梯的遊樂區。園區亦提供親子共同參與的創意蛋糕DIY烘焙體驗課程，是暑假期間家長帶孩童放電的熱門室內站點。

圖／翻攝聖瑪莉丹麥麵包莊園臉書

聖瑪莉丹麥麵包莊園&親子樂園

地址：新北市土城區沛陂里中山路21號

📍 LB06 三峽站 ｜ 三峽清水祖師廟

新北三峽清水祖師廟是當地信仰中心，供奉源自福建省泉州府安溪鎮清水巖的清水祖師。記者王敏旭／攝影

有著「東方藝術殿堂」美譽的百年古蹟，三峽祖師廟整座建築歷經三次重建，採五門三殿式格局，廟內各處布滿極具歷史與工藝價值的石雕與石刻作品，手法細緻精湛。旅客參拜後，可順遊至鄰近的三峽老街，品嚐在地特色點心金牛角與古早味豆花。

三峽長福巖 清水祖師公

地址：新北市三峽區秀川里長福街1號

📍 LB08 鶯歌車站 ｜ 新北市美術館

7/12前，新北市美術館推出「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」展演。圖／新北文化局提供

北台灣藝術指標新地標，主建築以純白、錯落有致的「蘆葦叢」為外觀設計，新北市美術館內另設有高達15公尺的巨型裝置藝術《坯》，為熱門的社群打卡熱點。配合通車慶祝活動，館方不僅推出「美術館主題列車」，即日起至7/12止更推出《海山夜行》沉浸式夜間光雕劇場；另於7/4、7/5連續兩天晚間20:20，將施放璀璨的《與城共生》主題煙火秀；更加碼即起至7/30期間，供民眾「免費入館一個月」。

新北市美術館主題彩繪車廂亮相，以美術館建築外觀及品牌識別為設計概念，打造「移動的美術館」。圖／新北市美術館提供

光雕模擬圖。 圖｜新北市美術館

新北市美術館

地址：新北市鶯歌區東鶯里館前路300號

📍 LB09 陶瓷老街站 ｜ 鶯歌陶瓷博物館

圖／鶯歌陶瓷博物館提供

從捷運站出站後步行僅需2分鐘即可抵達鶯歌陶瓷博物館，主體建築大量運用清水混凝土、洗石子牆面與灰色石材，呈現冷調系現代美感。內部規劃有豐富的陶瓷主題展覽與趣味陶藝DIY體驗活動，室內冷氣開放且室放還有一區夏日限定戲水池，為炎夏期間極佳避暑選擇。

圖／鶯歌陶瓷博物館提供

鶯歌陶瓷博物館

地址：新北市鶯歌區南靖里文化路200號

📍 LB09 陶瓷老街站 ｜ 鶯歌陶瓷老街

鶯歌老街有琳瑯滿目的陶瓷餐具、茶具，每一件都是匠心獨具的作品。 圖：新北市鶯歌區公所／提供

鶯歌陶瓷老街極致展現台灣傳統工藝與歷史老屋魅力，匯集上百家陶瓷工藝店、文創商店與知名商場「鶯歌光點美學館」，近年經新北市政府整建改造後，多處舊窯廠已成功轉型為具現代感的藝術工作室、文創選物店與特色老屋咖啡廳，適合旅客在此挑選伴手禮，並體驗午後休閒時光。

圖為鶯歌老街。聯合報系資料照片／記者李定宇攝影

為大家特別規劃「三峽＋鶯歌一日遊」旅遊動線體驗，建議採取「上午三峽、下午鶯歌」的經典路線，以火車與捷運雙鐵搭配，達成最高移動效率：

「三峽＋鶯歌一日遊」旅遊動線體驗規劃。圖／AI生成

-上午：搭乘捷運板南線至頂埔站，轉乘三鶯線前往三峽端，參訪三峽清水祖師廟與三峽老街，並於老街享用在地美食。

-下午： 午後搭乘三鶯線移動至鶯歌段，前往新北市美術館拍攝地標，隨後造訪陶瓷博物館進行DIY體驗或漫步陶瓷老街。

-傍晚與返程： 傍晚於老街咖啡廳休憩，欣賞高架捷運線的落日街景，行程結束後直接步行至「台鐵鶯歌車站」搭乘火車返回台北市區。

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