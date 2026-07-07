暑假觀光兩極化！家庭客、一般旅客偏好大不同 上海成唯一非日韓入榜城市

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著暑假即將到來，台灣旅客的旅遊偏好正不斷演變。根據數位旅遊平台「Agoda」統計2026年1月至6月間、針對7月及8月「住宿搜尋」數據顯示，雖然東京、大阪和沖繩等傳統熱門地點依然穩坐整體搜尋榜首，但一般旅客與親子旅客對「新興旅遊目的地」的偏好已開始出現分流，其中一般旅客與家庭客都愛的「宮古島」成為最亮眼的霸榜黑馬，其餘目的地則各有巧妙不同，充分反映出兩大族群對暑假規劃的不同核心需求。

一般客：偏愛地方城市與島嶼風情，追求深度體驗

對一般旅客而言，日本和韓國依舊是夏季旅遊的主流市場。其中，日本宮古島成為成長最快的新興目的地，住宿搜尋量較去年同期暴增超過9倍；緊隨其後的熱門地點包含釜山（+23%）、福岡（+17%）、神戶（+16%）、濟州島（+11%）。數據結果顯示，台灣旅客正逐漸將旅遊足跡從東京、大阪、首爾等傳統觀光城市，延伸至更具在地特色的小眾城市與島嶼目的地。

釜山、福岡及神戶融合美食、購物、適合步行漫遊的城市體驗與在地文化，因此成為短途度假的理想選擇；而宮古島和濟州島則反映出旅客對島嶼假期與自然需求日益增長。整體觀察今年暑假旅客更傾向在短途航程中追求最大化效益，尋求更獨特且沉浸式的在地體驗。

【一般旅客都去哪？新興目的地 Top５】 Top１：宮古島 Top２：釜山 Top３：福岡 Top４：神戶 Top５：濟州島

▲上海以+38%激增搜尋量成為家庭客夏日新寵。 圖：Agoda／提供

家庭客：首選便利與放鬆，海島度假與都會娛樂並重

相較之下，親子旅客更注重行程的便利性、步調放鬆的排程，以及能平衡親子活動與戶外體驗的目的地。在家庭客群中，宮古島的受歡迎程度甚至更高，搜尋量較去年激增超過12倍。緊接在後的則是濟州島（+49%）、高松（+43%）、上海（+38%）、釜山（+35%）。

前五名中，有四個目的地座落在日本和韓國，突顯出具備「高便利性、豐富自然景觀與親子友善體驗」的短途目的地對家庭客群依舊魅力不減。此外，上海是日韓以外唯一擠進前五名的城市，達到38%的增長，可見除了海島避暑和慢節奏的假期外，結合主題樂園、城市娛樂和購物的都會型目的地，也正成為家庭夏日出遊越來越熱門的選擇。

【家庭客都去哪？新興目的地 Top５】 Top１：宮古島 Top２：濟州島 Top３：高松 Top４：上海 Top５：釜山

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