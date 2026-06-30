飯店控快收藏！ 2026「台灣最美飯店」優勝名單出爐 晶華集團狂掃3獎、這2家奪8連霸

全台飯店控看過來！由知名旅遊平台易遊網主辦的第8屆「台灣最美飯店大賞」得獎名單於今（30日）正式揭曉，經過為期14天投票、吸引超過50萬張選票，大眾與專業評審的海選30家頂級旅宿。其中，「花蓮理想大地渡假飯店」與「福容大飯店淡水漁人碼頭店」雙雙締造「8連霸」的不敗神話；「晶華國際酒店集團」則一舉奪下3項大獎！

2026台灣最美飯店優勝曝光。

★最美慢活渡假獎：宜花山海景觀傲視全台

花蓮地區： 「太魯閣晶英酒店」主打峽谷山林景致；「花蓮理想大地渡假飯店」憑南歐運河風情奪8連霸；「瑞穗天合國際觀光酒店」融合莊園別墅與黃金湯。

最美慢活渡假獎_花蓮理想大地渡假飯店。

宜蘭及北部： 「礁溪老爺酒店」長年穩居指標溫泉旅宿；「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」主打日式禪風奢華渡假；「北投麗禧溫泉酒店」則以靜謐山林高端溫泉突圍。

最美慢活渡假獎_礁溪老爺酒店。

★最美都會氛圍獎：台北、台南雙城風格爭鋒

台北地區： 「台北晶華酒店」以穩健服務與頂級餐飲再度入榜；「台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店」主打時尚高空景觀；「大倉久和大飯店」以細緻日系美學華麗回歸。

最美都會氛圍獎_台北晶華酒店。

台南地區： 「台南晶英酒店」完美融合在地府城元素；「煙波大飯店台南館」兼具舒適度與優越地段；「(台南)桂田酒店」則以寬敞空間兼顧休閒與商務需求。

最美都會氛圍獎_煙波大飯店台南館。

★最美親子享樂獎：淡水福容8連霸、新竹煙波首度插旗

指標陣容： 「福容大飯店淡水漁人碼頭店」憑完善親子設施與海港氛圍摘下8連霸；「煙波大飯店新竹湖濱館」以桃竹苗最大室內全包式親子遊戲空間首度奪獎。

最美親子享樂獎_福容大飯店淡水漁人碼頭。

熱門推薦： 「墾丁凱撒大飯店」主打南國水上活動；「綠舞國際觀光飯店」具備日式文化體驗；「關西六福莊生態度假旅館」主打與動物近距離互動；「福容大飯店麗寶樂園」結合主題樂園一站式放電。

最美親子享樂獎_墾丁凱撒大飯店。

★最美風格設計獎：新秀黑馬強勢崛起

首度獲獎： 「礁溪寒沐酒店」融合當代藝術與自然美學；「玄町本二家日式旅宿」打造沉浸式日式庭園；「八里福朋喜來登酒店」融匯復古河景溫泉，今年成功突圍。

最美風格設計獎_八里福朋喜來登。

設計強者： 「葛瑪蘭之星飯店」露天溫泉結合精緻燈光；「遠雄悅來大飯店」坐擁維多利亞風太平洋海景；「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」完美融合國際質感與湖光山色。

最美風格設計獎_日月潭力麗溫德姆溫泉酒店。

★最美房間獎：從頂級Villa到絕美海景房的極致體驗

奢華獨棟： 「瑞穗天合國際觀光酒店-格蘭尊爵別墅」與「宜蘭力麗威斯汀度假酒店-雙臥室泳池別墅」皆以私人泳池與隱密渡假感入榜。

最美房間獎_礁溪老爺酒店 和式山景套房。

美景客房： 「福容大飯店淡水漁人碼頭店-海景和式雙人房」盡收夕陽海景；「礁溪老爺酒店-和式山景套房」詮釋靜謐榻榻米美學；「墾丁凱撒大飯店-豪華花園套房」備有戶外Jacuzzi；「葛瑪蘭之星飯店-經典雙人房」則以浪漫星空燈光擄獲旅客。

最美房間獎_瑞穗天合國際觀光酒店 格蘭尊爵別墅。

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