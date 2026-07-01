想衝樂園先看這篇！票價、優惠、必玩設施都幫你整理好了

【FunTime小編群】說到台灣的遊樂園，每個人心中一定都有一組專屬密碼---「1、3、6、9」，這分別代表了義大世界、劍湖山、六福村與九族文化村，更是無數台灣人畢業旅行的共同回憶！但除了這四大天王，台灣其實還有許多主題鮮明的特色樂園，從北部的親子聖地兒童新樂園、充滿異國風情的小人國，到東部擁抱太平洋的遠雄海洋公園，每一個都能帶給你截然不同的驚喜。

六福村主題樂園。

各大樂園專屬優惠

小編小提醒：各樂園優惠資訊以官方資訊為主，更多及最新優惠資訊可以上各樂園官網查詢喔！

台北–兒童新樂園

台北–兒童新樂園。

兒童新樂園位於台北市士林區，於2014年開幕，是全台灣唯一專為兒童設立的遊樂園，整個園區都能用悠遊卡進行消費，非常方便，兒童新樂園和其他遊樂園的計價方式較為不同，只要30元就能入園，再依每項遊樂設施個別收費，不用擔心花錢卻只能幫朋友顧包包，即使有很多不敢玩的設施也沒問題，在貴桑桑的台北市能有CP值這麼高的好地方，一定要衝！

必玩設施：摩天輪、宇宙迴旋、魔法星際飛車

營業時間：09:00-17:00

寒暑假、連續假期（除收假日外）營業至20:00

週六、日或連續假期收假日營業至18:00

週一及農曆除夕為休園日

票價資訊：

台中–麗寶樂園

麗寶水樂園 馬拉灣

麗寶水樂園 馬拉灣。

麗寶水樂園位在台中，是個結合了outlet、陸上、水上樂園的複合式遊樂區，這裡是全台最大的水上樂園，相信去過的人都知道裡面最好玩的設施就是大海嘯，大海嘯是全東南亞最大的人工造浪池，每到整點會隨著遊客「咚咚嘿」的吶喊，造出超過三公尺的巨浪，刺激程度可是全台唯一，而其他的像是抖抖橋、碰碰船也都非常熱門。暑假的時候，馬拉灣還會舉辦泡泡電音趴、最嗨啤酒季等活動，千萬不要錯過！

麗寶陸樂園 探索世界

麗寶陸樂園 探索世界。

如果你不喜歡玩水也沒關係，探索樂園的好玩程度可不輸馬拉灣呢！探索世界是全台灣最大的遊樂園，擁有結合了泛舟及雲霄飛車元素的火山歷險、還有每玩必濕的叢林泛舟，都是超熱門又超好玩的設施，最後小編推薦一定要玩園區內最刺激的搶救地心，它是全台唯一的斷軌式雲霄飛車，會讓你在35公尺的高空下自由落體、又會以95公里的速度垂直俯衝，想要追求刺激的人，來這就對了！

必玩設施：馬拉灣大海嘯、異次元風暴、火山歷險、搶救地心

營業時間：09:30-17:00（初一～初五 09:30-19:00）

票價資訊：

南投–九族文化村

九族文化村

九族文化村。

想要賞美景，又想要玩遊樂園的話，南投九族文化村絕對是你的首選！九族文化村緊鄰日月潭，是小編私心覺得台灣景色最美的遊樂園，可以直接從園區內搭乘纜車直達日月潭，在搭纜車時可以俯覽整個日月潭，將山水美景盡收眼底。而園區內的設施也都刺激到不行，像是有著4.5G力的雲霄飛車–馬雅探險和超過80公尺高的自由落體–UFO，都是園區內必玩的設施。

西班牙森林水樂園

西班牙森林水樂園。

西班牙森林水樂園擁有巴塞隆納的高第風建築及大漩渦、水戰船、飛行船、皇家火車和無敵艦隊五大遊樂設施，讓你可以在優雅的中世紀城堡中，暢玩刺激的水上設施～

小編偷偷說：在每年2-3月的時候是九族櫻花祭，整個園區都能看到盛開的櫻花，是個絕佳的賞櫻景點喔！

必玩設施：西班牙森林、UFO、馬雅探險、日月潭纜車

營業時間：平日 09:30-17:00／假日 09:30-17:30

票價資訊：（除纜車保養日之外，所有票價皆贈送日月潭纜車當日搭乘）

湖悅景觀旅店

湖悅景觀旅店。

湖悅景觀旅店位於伊達邵碼頭，且正對日月潭湖心面，入住就能擁有最佳的賞湖視野，伊達邵商店街更在旅店外，散步幾分鐘就可到碼頭、賞景湖岸步道以及日月潭纜車站，是絕佳的住宿位置！湖悅景觀旅店房型分為雙人房及四人房，部分房型設有陽台，湖景窗則分為180度及270度兩種，還有提供自助早餐，相當值得來這裡住一晚喔！

哪天入住最便宜？：點我看低價月曆→

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

馬上訂：Agoda訂房｜Booking訂房

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雲林–劍湖山

劍湖山

劍湖山。

開幕超過30年的劍湖山可謂是台灣遊樂園界的經典，在2000年的時候引進了全台最刺激的雲霄飛車G5，至今也是全台學生們畢旅必挑戰的刺激設施。現在的劍湖山除了遊樂設施外，更精心推出許多特色活動，像是驚嚇列車、勇闖恐龍島都廣受遊客喜愛。

小威の海盜村

小威の海盜村是劍湖山夏日限定的水樂園，顧名思義就是以北海小英雄為主題的園區啦～走在海盜村內時不時可以看見可愛的維京海盜們穿梭在其中，而且許多設施也都與情境有所連貫，像是小威漂漂河、維京巨浪都是能讓大人小孩一起暢玩的設施，如果想要追求刺激的話小編建議一定要玩「尖叫無底洞」它是全台唯一的水上自由落體設施，讓你從3層樓的高度垂直下滑，刺激到連綜藝玩很大都特地前來拍攝呢！

必玩設施：G5、驚嚇列車、尖叫無底洞

營業時間：平日 09:20-17:30／假日 09:20-18:00

摩天樂園／兒童玩國 平日 09:30-17:00／假日 09:30-17:30

票價資訊：

延伸閱讀>>【全台樂園】六福村、麗寶樂園、小人國！樂園票價、優惠、特色

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