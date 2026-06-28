全台最美「溫室蝴蝶花園」！室內版「生態森林」有夠好拍 朝聖「球體溫室+彩蝶飛舞」亮點全收

全台最壯觀的溫室花園！嘉義不只各大城堡，還有一處雨天備案好去處，擁有最美溫室蝴蝶花園、標本與生態展區，還可以近距離接觸昆蟲，讓你愛上大自然。

圖／IG@gominkin授權

別只知道打卡城堡！嘉義東區「嘉大昆蟲館」擁有全台最美溫室蝴蝶花園，球體溫室與彩蝶飛舞的場域隨手拍都很夢幻，同時還能近距離接觸甲蟲、觀察巨大竹節蟲，在專業導覽員的帶領下，克服你的恐懼。

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同時，館中還藏有豐富的標本與生態展區，能一次看到國內外珍稀昆蟲標本，是昆蟲愛好者的必訪勝地。

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此外，為慶重新開幕滿週年，7、8月暑假限定，週一、二不休館天天營業，讓大小朋友能在暑假期間自由安排前往、不怕撲空。門票部分，全票$180、優待票$120、愛心票$90、3歲以下及70歲以上免門票，嘉義大學教職生憑證件$100。

新嘉大昆蟲館

地址：嘉義市東區鹿寮里學府路300號

營業時間：9:00-18:00（最後入館時間17:00；週一、二休館）

門票：全票$180、優待票$120、3歲以下及70歲以上免費

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