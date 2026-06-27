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暑假親子玩翻天！台北萬豪打造「200坪卡丁車賽道」室內樂園

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／台北萬豪酒店提供
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炎炎夏日若不想出門曬太陽，台北萬豪酒店為親子客群獻上了最狂的暑假企劃。今年盛夏，酒店將館內寬敞的宴會廳變身為總面積超過400坪的「卡丁樂遊島」，其中最吸睛的亮點，便是打造了全台北市室內最大的 Go-Kart 卡丁車賽道，佔地超過200坪，讓孩子們能夠在涼爽的室內空間中，享受極速奔馳的快感。

圖／台北萬豪酒店提供
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除了刺激的卡丁車體驗，現場同步升級了多項熱門娛樂設施，包含大螢幕 Switch 電玩區、兒童電動車、手足球及乒乓球等，全方位滿足各年齡層孩童的遊樂需求。不僅如此，今年飯店還特別推出「藝起尋寶趣」活動，將館內收藏的國際級藝術品，例如建築女爵札哈．哈蒂的作品《長凳》，巧妙轉化為尋寶關卡。旅客在體驗趣味任務後，還能品嚐到美味的山海豆花與現烤雞蛋糕

圖／台北萬豪酒店提供
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「卡丁樂遊島」住房專案將於 7 月 30 日至 8 月 23 日期間開放體驗，即日起至 8 月 21 日接受預訂。入住兩大一小的豪華客房每晚 9,999 元起，若是兩大兩小的家庭，則可選擇入住居家式客房，每晚 12,999 元起。專案不僅包含入住期間不限次數進出「卡丁樂遊島」的暢玩權益，還附贈 Garden Kitchen 自助早餐、1,000 元館內餐飲抵用券，並開放房客免費使用高空戶外泳池、健身房及三溫暖設施。

圖／台北萬豪酒店提供
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台北萬豪酒店透過結合遊樂、藝術與美食，成功打造出最適合親子共遊的「一站式」度假勝地。由於暑假名額有限，建議家長提早規劃預訂，帶孩子一起在都會區中展開一場涼爽又有趣的冒險假期。

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