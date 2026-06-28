雄獅台東「月光海音樂會」行程浪漫開跑！鳴日號藝術巡禮、藍皮解憂號慢遊、熱氣球一次滿足

暑假旅遊旺季將至，想來趟放鬆的小旅行，到花東度假是絕佳選擇。今夏備受矚目的「2026東海岸大地藝術節」已經展開，雄獅旅遊特別推出「月光海」限定旅遊企劃，規劃多款主題玩法。行程涵蓋搭乘鳴日號的藝術之旅、深入台東在地風情的鐵道慢遊，以及串聯台東各大熱門景點的豐富套裝行程，帶領旅客白天飽覽山海之美，夜晚沉浸於東海岸月色之中，聆聽優美音樂，享受迷人的仲夏夜之夢。

配合「2026東海岸大地藝術節」登場，雄獅旅遊推出「月光海」限定主題企劃。圖片來源｜交通部觀光署東部海岸風景區管理處

搭上藍皮解憂號、走訪金崙部落 在月光下探索台東

想要深入探索台東，行程首推「2026月光海音樂會 藍皮解憂號2日」。首日聚焦於東海岸的自然與文化之美，走訪新蘭漁港、東河橋與金樽遊憩區。夜幕低垂後的重頭戲「月光·海音樂會」，活動以海天為舞台背景，在月升之際伴隨浪濤聲，由多組音樂人帶來精采展演。現場同時結合在地創藝市集與藝術作品展示，打造兼具自然景觀與人文藝術的沉浸式五感體驗。

行程搭上藍皮解憂號並走讀排灣族小村落「金崙部落」。圖片來源｜雄獅旅遊提供

感受完浪漫的音樂之夜，第二天行程搭上復古列車「藍皮解憂號」。旅客將坐上懷舊車廂，以緩慢的步伐沿線欣賞台東之美。列車停靠金崙車站後，特別安排走讀排灣族小村落「金崙部落」，逛創意市集、採買在地農特產品，並參訪南迴公路上極具特色的「金崙聖若瑟天主堂」， 每人 7,699 元起。行程不僅參與東海岸音樂盛事，也藉由鐵道與部落走讀，提供更具在地深度的台東慢旅選擇。

推薦行程：【台東旅遊．二人成行】2026月光海音樂會．身即海洋．藍皮解憂號2日

鳴日號鐵道藝術之旅 專屬禮遇奢賞月光音樂盛宴

針對追求奢華體驗的旅客，雄獅旅遊推出「鳴日號・月光海音樂會・藝術美學之旅」。行程搭乘五星級美學觀光列車「鳴日號」，沿途飽覽蘭陽平原綠意、遠眺龜山島，並一覽花東線最美小站的田園景緻。

鳴日號鐵道藝術行程串聯江賢二藝術園區與如豐琢玉工坊，搭配月光海音樂會，帶領旅客品味花東美學。圖片來源｜雄獅旅遊提供

鳴日號鐵道藝術行程串聯江賢二藝術園區與如豐琢玉工坊，搭配月光海音樂會，帶領旅客品味花東美學。圖片來源｜雄獅旅遊提供

行程以豐富的藝術巡禮為核心，造訪太平洋岸邊的「江賢二藝術園區」、玉石DIY體驗「如豐琢玉工坊」，與夜間的「月光·海音樂會」完美結合。音樂會現場特別規劃專屬的「鳴日貴賓休憩區」，提供遮陽、避暑的舒適休息空間，並隨行程附贈風格野餐籃組。旅宿方面，特別安排入住「The GAYA Hotel潮渡假酒店」與「花蓮潔西艾美渡假酒店」，在舒適與現代美學的空間中感受花東的藝術品味。凡報名此行程皆可獲得「獨家限定寶石皂組」乙份，行程每人 37,900 元起。

推薦行程：|鳴日號|時光漫旅・月光海音樂會・藝術美學之旅|鳴日東花3日(南港出發)

熱血玩台東！月光音樂會、熱氣球一次滿足

一次收集台東話題景點與夏日節慶！雄獅旅遊首推「月光海音樂會・熱氣球嘉年華・池上稻香慢旅火車3日」。行程精選全台最美山谷圖書館「臺東縣立圖書館」、伯朗大道與充滿童趣的池上拉拉車等熱門景點。搭配季節盛事，安排「臺灣國際熱氣球嘉年華」，在海岸邊與高空中雙重感受台東的仲夏魅力，每人 7,999 元起，第二人折 1,000 元。

行程串聯伯朗大道與鹿野小鎮，搭配月光海音樂會與熱氣球盛事，熱血暢遊夏日台東。圖片來源｜雄獅旅遊提供

行程首日主打輕鬆悠閒的慢步調，首站前往「都歷遊客中心」，擁有東海岸最具代表性的絕美山海風情，館內豐富設施亦非常適合親子同樂，同時也是歷年「月光·海音樂會」的舉辦場地。白天悠遊飽覽壯麗海景，夜晚參與音樂盛會，免去舟車勞頓，以最放鬆的心情享受台東夏夜魅力。除了壯麗海岸風光，行程特別安排漫遊鹿野小鎮，感受台東田園之美。配合熱氣球嘉年華活動期間，報名此行程將贈送熱氣球專屬小禮。

推薦行程：浪漫台東｜月光海音樂會.熱氣球嘉年華.池上稻香慢旅火車三日

邁入第12屆的「東海岸大地藝術節」，今年以「身即海洋」為策展主題，結合大型駐地藝術創作與月光·海音樂會，邀請大眾走入自然。本屆匯聚來自紐西蘭、韓國、馬來西亞及台灣排灣族等國內外藝術家的精彩創作，活動期間更於都歷遊客中心同步規劃多場駐村交流展與快閃藝術裝置，讓造訪東海岸的旅客，感受滿滿的海洋藝術能量。

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

蘇祐萱 https://www.xinmedia.com/article/305879