飛日泰最低不到2600元！ AirAsia亞航快閃促銷「東京、曼谷、札幌」8折起 改機票還免手續費

撿便宜趁現在！低成本航空 AirAsia（亞洲航空）無預警推出下半年限時促銷，台灣出發多條熱門航線祭出大動作「下殺 8 折」優惠，包含台北飛曼谷單程含稅 3,000 元有找，大家最愛的日本東京、新開航的高雄直飛大阪也都有驚喜超值價！

台北出發：曼谷單程含稅2597元起！飛札幌看雪5千有找

即日起至 6 月 28 日為止，台北出發的精選航線快閃大促銷全面 8 折起。其中台北飛曼谷廊曼單程含稅只要 2,597 元起，台北飛沙巴亞庇單程含稅 2,855 元起，台北飛吉隆坡單程含稅 4,264 元起。若計畫在秋冬季節前往北海道看雪，台北飛札幌新千歲單程含稅也來到 4,525 元起，是近期少見的超值票價。

高雄出發：直飛大阪3490元起！購票期限再延長

本次促銷重點鎖定南台灣市場，剛開航不久的高雄直飛大阪航線大動作下殺至單程含稅 3,490 元起。為了給南部旅客更充裕的時間揪團排行程，亞航特別將高雄出發的購票期限延長至 6 月 30 日。其餘高雄出發航點包含飛曼谷廊曼單程含稅 2,869 元起，飛吉隆坡 3,047 元起，飛東京成田也只要 4,622 元起，適用搭乘日期橫跨 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日。

圖／亞洲航空AirAsia提供

改機票免手續費、加購行李餐食打7折

為了全面提升旅客的旅遊保障與彈性，亞航本次促銷特別祭出免改票手續費的特權服務。購票旅客皆享有一次變更出發日期的免手續費福利，未來若有變動僅需補足新舊機票差額即可。此外，訂票時若同步加購包含 20 公斤託運行李、標準選位及機上餐食的 Value Pack 套裝組合，還能直接享受最高 7 折優惠。

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