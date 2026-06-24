把自己裝進玩具盒！ 全台首創《玩具總動員5》100元拍貼機+盲盒吊飾DIY體驗 還有胡迪行李箱陪你出國

皮克斯鐵粉尖叫！《玩具總動員5》已在全台大銀幕上映，這回更祭出前所未有的「圓夢計畫」帶領影迷回味，全台指定威秀影城驚喜推出超吸睛的「專屬玩具盒DIY」體驗，直接讓粉絲跨越次元，首創體驗「把自己變身成盲盒玩具」帶回家，絕對是今夏必拍樂趣！

100元化身新出廠玩具！300元扭出4款經典命定盲盒

圖／威秀影城提供

想知道自己變成剛出廠玩具的樣子嗎？絕對不能錯過特製的「玩具店主題拍貼機」快閃體驗，威秀影城於現場貼心準備了胡迪警長同款的帥氣牛仔帽，讓粉絲一秒變身、瞬間入戲。

只要投入100元，就能拍下完美比例的特製四格相片，拍攝完成後還能一次打包4種不同風格的特製邊框相紙，高質感的設計極具收藏價值，完全是CP值爆表的必玩項目！

圖／威秀影城提供

拍完特製四格照後，緊接著就要挑戰旁邊的重頭戲—「玩具盒吊飾扭蛋機」，每次投入300元，就能隨機扭出一款精緻度破表的限定玩具外盒。接著，只要將剛剛拍好、剪好的相片放入盒中，並扣上特製吊飾環，就能完成全台獨一無二、專屬於你的《玩具總動員5》珍藏品盲盒！

圖／威秀影城提供

外盒款式一共推出4款設計：

牛仔玩具盒： 集結經典不敗的胡迪與翠絲。

巴斯光年玩具盒： 科技感十足的太空梭造型。

三眼怪玩具盒： 粉絲看到秒融化的火箭風格。

莉莉板玩具盒： 集結了《玩總5》四大新角色（莉莉板、褲褲寶、地圖軍、小快拍）的全新陣容。

即日起至7/31，《玩具總動員5》製作專屬玩具盒拍貼機，於三處限定體驗「台北南港LaLaport威秀影城／台中大遠百威秀影城／台南南紡威秀影城」。

圖／威秀影城提供

裝進夢想！Doris朵莉絲聯名「迪士尼行李箱」陪你出國

旅行生活品牌Doris朵莉絲也聯名推出「迪士尼正版授權旅途航線行李箱」，直接把胡迪、巴斯光年和三眼怪化身為最萌的手繪塗鴉行李箱。

圖／翻攝Doris朵莉絲行李箱臉書

不僅顏值逆天，高規格功能打造100% PC強韌抗撞耐磨材質，搭配「五輪360度萬向輪」，即使裝滿也超省力。最讓旅人瘋狂的，莫過於PRO款的「前開式收納空間」，在機場或高鐵上能秒拿筆電和登機文件，拉著這款充滿童趣卻又極度便利的行李箱出發，讓每一次的旅行兼具優雅與實用性。

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