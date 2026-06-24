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水星人快看！六福村「姓名有水」入園只要350元 小人國「藍衣優惠」買陸送水 484元玩整天

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／六福村提供、AI生成
圖／六福村提供、AI生成

炎炎夏日熱浪來襲，消暑樂園大戰正式開打！ 快看小人國六福村，在今年暑假同步祭出超狂的「降溫雙響炮」優惠，超殺票價主打「水陸雙享」，不論是衣服有特定顏色，還是名字自帶水氣，快準備衝一波！

小人國買陸送水！穿「藍色上衣」現省超過五成

圖／小人國官網
圖／小人國官網

位於龍潭的小人國主題樂園。園方今年推出「布魯一夏 Blue Summer」的特別企劃，大方端出「買陸上送水樂園」的超值好康。

只要在 7 月 4 日至 7 月 31 日期間，遊客穿著「藍色上衣」現身園區櫃台購票，原本破千元的門票直接下殺至 484 元，算下來省了足足 566 元。

圖／翻攝小人國臉書
圖／翻攝小人國臉書

需注意的是，衣服的藍色面積必須超過 80%（從淺藍到標準藍皆可），且限現場購票本人使用，快翻出你的藍色戰袍準備出發！

尋找水星人！六福村「名字有水」水樂園350元爽玩、穿「藍白拖」可享450元

圖／翻攝六福村臉書
圖／翻攝六福村臉書

位於關西的六福村主題樂園則鎖定在名字優惠，即日起至 6 月 30 日為止，園方發起「水星人召集令」，只要你的姓名中含有「氵」或「水」字部首（例如：江、沈、游、波等），現場購票即可享有主題遊樂園 599 元（六福水樂園單獨只要 350 元）。

六福水樂園也有裝扮優惠，即日起至 ８ 月 30 日和 9 月的節假日（9/5、9/6不適用），符合裝扮：「穿藍白拖」門票只要450元、「穿背心」也只要450元、「桃竹苗鄉親」出示證件，優惠價350元、「下午1點後」入園可享399元。

圖／翻攝六福村臉書
圖／翻攝六福村臉書

還有更划算的「無限暢遊季票」，水樂園單人季票只要 999 元，水陸雙樂園雙享季票也只要 1,599 元，直接讓你一路暢玩到 9 月 30 日。

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六福村 主題樂園 水樂園 小人國 暑假 消暑

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