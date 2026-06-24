桃園站前「11年大地標」驚傳歇業！ 「桃花園飯店」7/1起正式停業 手上有餐券、住宿券快去退

桃園人回憶殺又消失一處！位於火車站前黃金商圈、承載無數在地人記憶的「桃花園飯店」，突拋震撼彈宣布因營運規劃調整，將於 2026 年 6 月 30 日正式結束營運。這棟從 1980 年代「南華大飯店」一路轉身至今的指標性建築，將自 7 月 1 日起全面停止所有住宿與餐飲服務，讓許多不捨的網友驚呼：「以後等公車少了一個大地標！」

圖／翻攝桃花園飯店 Tao Garden Hotel臉書

站前交通神位！周邊百貨環繞、曾是商務客首選

座落於桃園火車站市中心，飯店在 2014 年以古典雅致風格重新整裝開幕，走路到火車站只要 5 分鐘，周邊更被遠東百貨、新光三越及統領廣場環繞。極致便利的地理位置，讓它在過去 11 年間成為國內外旅客首選。

圖／翻攝桃花園飯店 Tao Garden Hotel臉書

爸媽年代「最瞎趴」婚宴場地！從南華到桃花園的回憶殺

桃花園飯店的前身，正是 1980 年創立、當時市區最氣派的「南華大飯店」。對年輕一輩來說，這裡或許只是個公車站名，但對父母輩而言，這裡曾是當年最風光的代名詞。當年誰家結婚辦桌、宴請外賓，選在這裡就是面子象徵。雖然成功挺過疫情考驗，無奈仍迎來謝幕時刻。

官方退費管道曝光

持有住宿、餐飲券怎麼辦？隨著停業倒數，飯店已停止線上接單，並祭出完善退款措施：

－已訂房旅客： 後續將有專人主動聯繫，協助辦理全額退款。

－持有未過期票券（住宿券／餐飲券）： 務必於 6 月 30 日前親自前往飯店櫃台辦理全額退費。

－無法到場者： 飯店已開設專屬 LINE 官方聯繫方式（參下圖公告），提供線上諮詢與退款申請。

圖／翻攝桃花園飯店 Tao Garden Hotel臉書

精華 FAQ Q1：桃花園飯店何時正式停業，停業後會停止哪些服務？ 桃花園飯店預計於2026年6月30日正式結束營運，並自7月1日起全面停止住宿與餐飲服務，同時也已停止線上接單。

Q2：桃花園飯店為何被視為桃園站前的重要地標？ 飯店位於桃園火車站前黃金商圈，步行約5分鐘可達車站，周邊百貨林立，交通與生活機能都極為便利，因此長年被視為站前地標。

Q3：手上若有桃花園飯店住宿券或餐券，該怎麼處理？ 持有未過期住宿券或餐飲券的民眾，須在6月30日前親自到飯店櫃台辦理全額退費；若無法到場，也可透過官方LINE窗口聯繫申請。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」