「反應過激的貓」快閃南投！ 2026「南投巧咖節」破百家巧克力、巨大燈組超萌、最後限定煙火秀浪漫炸裂

貓奴們好集體尖叫吧！ 年度最香、最吸睛的「2026南投巧克力咖啡節」，即日起至6月28日在「南投福興溫泉遊客中心」高調登場，祭出破百家精品巧克力與咖啡品牌，更特別攜手日本超人氣 IP「反應過激的貓」，打造超大型主題燈組展區，絕不能錯過這場夏日嘉年華。

圖／IG@bruce570318授權提供

狂拍「過激貓」打卡點！一踏入會場，到處都能捕捉到「反應過激的貓」的呆萌身影，白天是超好謀殺底片的立體裝置藝術，到了夜晚點燈後，更瞬間變身為夢幻指數破表的主題燈區。

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主辦單位不僅讓過激貓陪你邊吃邊逛精品市集，更規畫了 4 場大咖雲集的大型主題晚會，以及 3 萬眾矚目的「璀璨主題煙火秀」！隨著前兩場煙火引爆話題，最後一場壓軸煙火秀將在6月27日晚間9點點亮南投夜空。

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現場一口氣集結了 Feeling18（18度C巧克力工房）、CONA’S妮娜巧克力、大黑松小倆口等全台破百家陣容堅強的明星品牌，更加碼推出令人驚豔的水果美式咖啡DIY等活動，只要參與就能獲得外面買不到的限量的聯名野餐包。快來體驗同時被香濃可可、頂級精品咖啡與過激貓包圍的幸福感！

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2026南投巧克力咖啡節

．活動日期： 2026/06/19 (五) ～ 2026/06/28 (日)

．活動地點： 南投福興溫泉遊客中心

．必看亮點： 「反應過激的貓」大型主題燈組展區、各大品牌限定美食

．最後一場煙火秀時間： 6/27 (六) 晚間 21:00 準時施放

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