半價逛當代台灣名園！「成美文化園」入園優惠來了 穿紅衣、鄉親秀證件都半價

繼端午同音優惠後，有台版兼六園之稱的「成美文化園」再推入園優惠，穿紅色上衣即享門票半價至6月底；接著，7-8月則回饋鄉親推出證件優惠，半價入園賞季節花景。

圖／成美文化園提供

⬤ 穿紅色上衣 門票半價

賀味全龍勇奪季冠軍，即日起至6/30，穿著紅色上衣入園「成美文化園」，即享門票半價優惠150元（不含抵用券）。需注意的是，上衣紅色面積需達50%以上，並於現場購票時主動告知參與活動。

⬤ 鄉親專屬回饋

7/1至8/31一連兩個月，凡是戶籍設在台中、彰化、南投之民眾，出示身分證即享門票半價150元（不含抵用券），不得與其他優惠併用。

圖／成美文化園提供

成美文化園位於彰化永靖，由自然與建築融合四季樣貌，6至9月「百日紅花季」妝點園區，百日紅也就是紫薇花，成簇的花團在枝頭綻放，隨手抓拍都充滿生機，漫步園內能一覽日式庭園美景和打卡秘境。

圖／成美文化園提供

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