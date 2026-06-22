「臺東百拍．鏡入座標」照片徵選6/23開跑，臺東縣政府祭出總獎金25萬，邀請大家跟著照片去旅行

由臺東縣政府主辦「臺東百拍．鏡入座標」照片徵選活動即日起至8月23日（星期日）止正式開放網路報名。活動祭出總獎金新臺幣25萬元、高達100個獲獎名額，廣邀全國攝影愛好者與旅遊達人透過相機捕捉臺東16鄉鎮市兼具視覺美學與觀光價值的角落，並結合GPS座標等照片資訊上傳至官方網站，共同打造跟著照片去旅行的全新觀光體驗。

「臺東百拍˙鏡入座標」照片徵選活動。 圖／臺東縣政府 提供

臺東縣政府觀光發展處長卜敏正表示，臺東承載著豐富多元的自然景觀、人文風貌、部落文化及地方特色，本次活動打破傳統攝影比賽的思維，透過照片徵選，建立具備行動指引意義的數位導航資訊，進而構築一座融合地理軌跡與人文敘事的「攝影座標資料庫」，讓每一幀照片化為邀請旅人探索臺東的邀請卡，成為導引探索山海秘境的指南針，為未來推動觀光與旅遊行銷賦能。

夢幻漸層的蒂芬妮藍海！快翻出你鏡頭下的台東私房秘境，立刻上傳。 圖／臺東縣政府 提供

臺東縣政府進一步表示，參賽照片拍攝期間限2025年1月1日至2026年8月23日，地點限臺東縣境內，不限國籍、年齡均可參加。舉凡臺東縣16鄉鎮市境內之自然地景、人文脈絡或慢活日常等皆可入鏡，拍攝的題材與內容面向均不設限，期盼凝聚臺東的多維視角，讓全民自由探索更豐富的臺東容顏。活動總獎金高達新臺幣25萬元，除金、銀、銅三大獎外，更規劃「鄉鎮經典獎」，希望讓更多人走進臺東各個角落、探索未曾發現的鄉鎮之美，歡迎全民踴躍參與。本活動採線上報名方式辦理，更多活動資訊、報名方式及完整簡章內容，請至活動官方網站 https://taitungphoto.org.tw/

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