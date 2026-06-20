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暑假衝花蓮！全台首座「進擊的巨人摩天輪」這天開幕 超狂沉浸式園區降臨花蓮 還有巨人吐司

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／遠雄遊憩提供
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動漫迷獻出你的心臟吧！全台首座《進擊的巨人》沉浸式主題園區，將在 7 月 1 日強勢降臨花蓮遠雄海洋公園，結合樂園、頂級飯店與潮旅店，打造今夏全台最強、最熱血的暑期企劃「進擊的夏天」！

圖／遠雄遊憩提供
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遠雄海洋公園自 7 月 1 日至 8 月 30 日化身巨人世界！必玩爆點絕對是「進擊的巨人摩天輪」，車廂升上高空時，讓你一秒切換「巨人視角」360度俯瞰壯闊太平洋。歡樂大街更變身限定主題商店，佈滿經典角色與調查兵團視覺，絕對是今夏全台最狂打卡點！

圖／遠雄遊憩提供
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圖／遠雄遊憩提供
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園區同步推出超吸睛的聯名料理，包含完美重現神著名場景的「發現牆內巨人吐司」、超吸睛藍色系「海洋意象限定刨冰」，還有吃貨擔當莎夏最愛的「巨型熱狗」。

圖／遠雄遊憩提供
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園區「海豚秀」將在 7 月 1 日退役，正式啟動「海豚守護基地」試營運。未來不再是單純觀賞表演，而是著重海洋教育與互動體驗，試營運期間更將募集 1,000 位小朋友宣誓成為第一批「海洋守護員」，用行動守護海洋。

暑假期間更推出超佛雙人套票，兩人同行只要 1,840 元起就能手刀入場朝聖！

圖／遠雄遊憩提供
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