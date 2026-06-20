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人人爽領5千紅包！ 超狂「雙城旅遊券」暑假起開搶 31處吸睛景點都能用，全台不限戶籍2萬張領取攻略

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
「中彰產業聯手互送遊客方案」500元放大變5000元。(示意圖)圖／AI生成
「中彰產業聯手互送遊客方案」500元放大變5000元。(示意圖)圖／AI生成

想帶全家人出門玩又怕傷荷包嗎？今年夏天，中台灣兩大觀光大縣破天荒聯手，祭出超狂的「2026中彰產業聯手互送遊客方案」，於 2026年7月1日起，不僅要帶你跨縣市瘋玩，更打出「500元放大變5000元」的超狂回饋，豪發2萬張跨縣市聯合優惠券！到底怎麼拿？要去哪裡領？這篇無痛省錢攻略趕快先收藏起來！

7月1日起，台中與彰聯手祭出「中彰產業聯手互送遊客方案」。(示意圖) 圖／聯合報系資料照
7月1日起，台中與彰聯手祭出「中彰產業聯手互送遊客方案」。(示意圖) 圖／聯合報系資料照

31處指定據點消費 5000元「雙城神券」直接帶回家

自 2026年7月1日起，不論你是哪一個縣市的居民，只要前往台中或彰化指定的31處合作場域觀光踩點，單筆消費只要滿500元，就能收到面額高達5000元的「跨縣市聯合優惠券」，活動在兩縣市各限量1萬張，合計共贈出2萬張，採取先搶先贏制，絕對是今年夏天旅遊基金瘋狂補血神器！

聰明人這樣玩！超好玩「跨縣市互送」機制

亮點就在於獨創的「跨縣市互送」特殊玩法！ 如果你人在彰化的指定合作景點消費滿額，你拿到手的將會是「台中的優惠券」；相反地，若你是在台中的合作故事館消費，帶走的就是「彰化的優惠券」。主辦單位更貼心地將使用期限一路延長到2026年12月31日，時間非常充裕，讓大家從夏天一路玩到跨年！

網美、親子都愛去！中彰31處夢幻清單大公開

此次參與的31處場域陣容，涵蓋了各式網美拍照打卡點、親子DIY觀光工廠以及充滿歷史底蘊的古蹟園區等，完全不怕找不到地方花！

彰化線（17家特色場域）：

臺灣玻璃館、餅乾學院、緞帶王觀光工廠、成美文化園、卷木森活館、台灣手套博物館、興麥蛋捲烘焙王國、樂活襪之鄉博物館、白蘭氏健康博物館、水銡利廚衛生活村、華新mask創意生活館、愛玩色創意館、福茂專業丸家、魔菇部落休閒農場、白色海灣（彰化縣自然生態教育中心）、鹿港紅樓精品旅館／員林紅樓商旅、祥安小客車租賃等。

台中線（14家產業故事館）：

霧峰林家宮保第園區、紙箱王、寶熊漁樂碼頭、阿聰師芋頭館、北屯新村－臺中市眷村文物館、阿聰師芋頭文化館、台灣味噌釀造文化館、丸文食品觀光工廠、大振豐洋傘、台灣現代音樂鈴博物館、大呷麵本家故事館、木匠兄妹木工房、自行車文化探索館、伊莎貝爾烘焙觀光工廠、張連昌薩克斯風等。

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29場限定活動、4大音樂舞台！全台最強「山海玩樂懶人包」 多種玩法快收藏

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府觀光旅遊局日前舉辦「2026 Fun 新北 Play 一夏」夏季系列活動發布記者會，聯合宣傳新北市今夏最豐富、多元的觀光活動內容。新北市擁有豐富的河濱、海岸、山城與都會景觀，特別整合6月至9月新北市政府各局處單位推出的夏季系列活動，以「一座城市、多種夏日玩法」為核心理念，推薦超過29場大型主題活動，一同來全面感受新北多元魅力，展開屬於夏天的感官旅行。 活動內容豐富多元，包含充滿新北夏日音樂活力的「新北夏至音樂節」、「藝向新北城市共榮－三鶯線通車系列活動」、「新北市河海音樂季」、「新北市生音藝術節」及「新北市永和仲夏夜之夢」等音樂展演與藝文演出，讓遊客盡情享受音樂浪潮。 推廣在地農漁產與特色旅遊的「戀戀雙溪荷所在－荷花節行銷推廣活動」、「萬里區山海線旅遊－海線旅遊」及「新北海派－深澳小卷季」，帶領深入新北在地風景、品味特色美食。 文化體驗方面，包含「烏來觀光季系列活動－溫泉趣．泰雅情 漫遊烏來小旅行」、「新北南島文化節」、「新北山客尞尞客庄產業節」及「新北市原住民族聯合文化活動」等多元族群文化展演，帶領大家感受新北豐厚的人文底蘊，而「礦山藝術季」及「

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