人人爽領5千紅包！ 超狂「雙城旅遊券」暑假起開搶 31處吸睛景點都能用，全台不限戶籍2萬張領取攻略

想帶全家人出門玩又怕傷荷包嗎？今年夏天，中台灣兩大觀光大縣破天荒聯手，祭出超狂的「2026中彰產業聯手互送遊客方案」，於 2026年7月1日起，不僅要帶你跨縣市瘋玩，更打出「500元放大變5000元」的超狂回饋，豪發2萬張跨縣市聯合優惠券！到底怎麼拿？要去哪裡領？這篇無痛省錢攻略趕快先收藏起來！

7月1日起，台中與彰聯手祭出「中彰產業聯手互送遊客方案」。(示意圖) 圖／聯合報系資料照

31處指定據點消費 5000元「雙城神券」直接帶回家

自 2026年7月1日起，不論你是哪一個縣市的居民，只要前往台中或彰化指定的31處合作場域觀光踩點，單筆消費只要滿500元，就能收到面額高達5000元的「跨縣市聯合優惠券」，活動在兩縣市各限量1萬張，合計共贈出2萬張，採取先搶先贏制，絕對是今年夏天旅遊基金瘋狂補血神器！

聰明人這樣玩！超好玩「跨縣市互送」機制

亮點就在於獨創的「跨縣市互送」特殊玩法！ 如果你人在彰化的指定合作景點消費滿額，你拿到手的將會是「台中的優惠券」；相反地，若你是在台中的合作故事館消費，帶走的就是「彰化的優惠券」。主辦單位更貼心地將使用期限一路延長到2026年12月31日，時間非常充裕，讓大家從夏天一路玩到跨年！

網美、親子都愛去！中彰31處夢幻清單大公開

此次參與的31處場域陣容，涵蓋了各式網美拍照打卡點、親子DIY觀光工廠以及充滿歷史底蘊的古蹟園區等，完全不怕找不到地方花！

彰化線（17家特色場域）：

臺灣玻璃館、餅乾學院、緞帶王觀光工廠、成美文化園、卷木森活館、台灣手套博物館、興麥蛋捲烘焙王國、樂活襪之鄉博物館、白蘭氏健康博物館、水銡利廚衛生活村、華新mask創意生活館、愛玩色創意館、福茂專業丸家、魔菇部落休閒農場、白色海灣（彰化縣自然生態教育中心）、鹿港紅樓精品旅館／員林紅樓商旅、祥安小客車租賃等。

台中線（14家產業故事館）：

霧峰林家宮保第園區、紙箱王、寶熊漁樂碼頭、阿聰師芋頭館、北屯新村－臺中市眷村文物館、阿聰師芋頭文化館、台灣味噌釀造文化館、丸文食品觀光工廠、大振豐洋傘、台灣現代音樂鈴博物館、大呷麵本家故事館、木匠兄妹木工房、自行車文化探索館、伊莎貝爾烘焙觀光工廠、張連昌薩克斯風等。

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