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連假暑假衝鹿港！ 百年小鎮聯名「功夫熊貓」光影藝術節 狂閃3個月天天免費拍，集章再抽iPhone、Dyson大獎

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供
「2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」攜手美國夢工場人氣IP「功夫熊貓」，結合音樂、舞蹈與主題燈光秀，令人目眩神馳。圖／縣府提供

熊貓粉、卡通迷快尖叫！彰化一年一度的重頭戲「2026鹿港慶端陽－小鎮光影藝術節」驚喜聯手美國夢工場超人氣動畫《功夫熊貓》，為期長達3個月的超萌聯名燈節，天天免門票讓你拍到手軟，現場還舉辦集章活動，端午連假、暑假快衝一波！

2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節。圖／縣府提供
2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節。圖／縣府提供

百年古鎮變身比武大會！阿波、烏龜大師現身舊鹿港溪

2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節。圖／縣府提供
2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節。圖／縣府提供

當美式經典動畫遇上百年歷史古蹟，竟然能擦出超吸睛火花！今年鹿港光影藝術節以「百年功夫」為主題，將經典角色化身為巨型燈光裝置，悄悄藏身在鹿港老街、桂花巷藝術村、中山路及舊鹿港溪沿岸。

2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節。圖／縣府提供
2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節。圖／縣府提供

厲害的是，在舊鹿港溪水中舞台（復興南路與公安街口）還打造了主燈「無極雄心」，每天晚上 18:30 到 22:00 點燈後，每隔 30 分鐘就會上演一場繽紛迷幻的燈光秀！

2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節。圖／縣府提供
2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節。圖／縣府提供

2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節。圖／縣府提供
2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節。圖／縣府提供

端午Cosplay踩街嘉年華、熱血包粽大賽接力登場

在 6/19 端午節當天下午，最令人期待的「Cosplay踩街嘉年華」將從鹿港鎮公所前廣場熱鬧出發，現場不只邀請大小朋友變裝同樂，還開放 6～12 歲孩童免費報名參加，體驗親手DIY免費熊貓面具。

接著6/20則是由地藏王廟接棒舉辦「包粽神手爭霸戰」，只要揪滿3人、繳交200元報名費就能組隊挑戰，非常適合全家大小一起來感受端午節慶氣氛！

拍照打卡 加碼免費抽大獎 iPhone 17、Dyson

圖／翻攝活動官網
圖／翻攝活動官網

彰化縣政府特別推出「功夫熊貓集章任務－守護鹿港小鎮」限定活動，民眾只要加入「愛玩彰化」Line官方帳號，並在舊鹿港溪、桂花巷藝術村或鹿港公會堂等展區導覽地圖上掃描 QR Code，只要輕鬆集滿任意2處的章，就能一秒獲得超級抽獎資格！獎項陣容超豪華，包含最新款 iPhone 17、Dyson無線吸塵器、富士數位相機，甚至還有超萌的功夫熊貓主題後背包及吊飾等，超有誠意！

2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節。圖／縣府提供
2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節。圖／縣府提供

2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節

．活動日期：即日起至 8/30（日）

．點燈時間： 每日 18:30 ～ 22:00（每30分鐘展演1次燈光秀）

．活動地點： 鹿港老街、公會堂、桂花巷、中山路、舊鹿港溪沿岸

．活動官網： 2026鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節

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鹿港 端午節 老街

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