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新北光雕夜秀登場！《海山夜行》點亮新北市美術館，10分鐘沉浸式聲光劇場限時登場

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／新北市文化局提供
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夏夜旅行再添新亮點！為迎接新北市美術館開館滿週年，同時慶祝三鶯線即將通車，新北市推出全新夜間藝術展演《海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場》，自6月23日至7月12日限定登場。活動以壯觀建築光雕為主軸，結合音樂、影像科技與環境劇場，將美術館化身為大型光影舞台，打造長達10分鐘的沉浸式夜間體驗，成為今夏北台灣最受矚目的夜遊景點之一。

圖／新北市文化局提供
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《海山夜行》以「海山」這個承載地方歷史記憶的古地名為創作核心，透過流動光影映照於美術館建築外牆，帶領旅客穿梭海山地區的文化脈絡與城市發展軌跡。從清代海山庄到後來的海山郡，涵蓋今日三峽、鶯歌、板橋、中和、永和等區域，藉由藝術創作重新詮釋地方故事，讓觀眾在光影之間感受歷史與未來交會的魅力。

圖／新北市文化局提供
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此次展演由藝術總監陳怡潔與音樂總監王希文共同策劃，集結表演藝術、音樂創作、科技影像與光學藝術等跨界團隊參與。當夜幕降臨，建築表面隨著光影律動而變化，搭配環繞式聲響設計，讓整座美術館成為會呼吸的藝術作品，也讓旅客能以不同角度欣賞建築之美。

圖／新北市文化局提供
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展演期間平日安排於晚間7點至8點30分共四場演出；週末則加碼至晚間9點，提供更多觀賞時段。7月11日至12日閉幕週末更推出特別場次，讓民眾有機會再次感受光雕藝術與城市文化交織的震撼魅力。計畫前往鶯歌旅遊的民眾，不妨將《海山夜行》列入行程，白天逛陶瓷老街、欣賞美術館展覽，夜晚再沉浸於璀璨光雕之中，感受不一樣的新北藝文之旅。

圖／新北市文化局提供
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圖／新北市文化局提供
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