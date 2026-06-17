最強消暑新地標！ 全台唯一「虎爺主題公園」免費玩 超Q「萌虎戲水區」、「叢林水樂園」周末整點噴水

全台最強的消暑神仙景點快追！雲林全新誕生暴紅地標，不僅把台灣在地超萌的傳統信仰「虎爺」變成整座立體遊樂場，更全新打造了讓大人、小孩都為之瘋狂的叢林水樂園，全園佔地萬坪、斥資數千萬的超大水陸樂園竟然「完全免費」開放，快排進暑假踩點行程玩一波！

全台唯一！守護神變身「Q萌虎爺地景區」好放電

虎尾632高地公園親水園區。圖／雲林縣政府提供

這座隱身在雲林虎尾、佔地廣達1.5公頃的「虎尾632高地公園」，最吸睛的就是將在地傳統信仰中的「虎爺」大變身，虎爺正是小孩子的守護神，公園一期便以此為靈感，設計出處處充滿老虎元素的「虎爺地景遊戲區」。

最受矚目的「虎爺遊戲塔」，直接把虎爺張開的大嘴巴變成極具挑戰性的攀爬網，背面甚至連老虎尾巴都化作刺激的溜滑梯！旁邊更貼心設有遮陽沙坑、兒童滑步車道與速度感十足的山丘滑梯，豐富的陸上設施讓小朋友一秒放電。

虎尾632高地公園親水園區。圖／雲林縣政府提供

斥資3500萬！全新二期「叢林水樂園」每整點瘋狂噴水

虎尾632高地公園親水園區。圖／雲林縣政府提供

隨著天氣越來越熱，令大家期待的二期親水園區，也由雲林縣政府與鎮公所攜手斥資3500萬元擴建完成！全新升級的「叢林水樂園」注入了滿滿的消暑機關，包含清涼消暑噴霧、叢林水道、魔幻水濂、急流瀑布以及地坪噴泉等，水花四射超清涼。

目前戲水區限定在每週六、日 的早上8點至下午5點開放（中午12點至1點配合設備暫停休息），每到整點就會瘋狂噴水15分鐘。現場貼心安排了2至3名安全管理巡視人員，更提供免費的簡易沖洗區、更衣室與廁所，完善的機能讓家長直呼超有感。

虎尾632高地公園親水園區。圖／雲林縣政府提供

未來亮點搶先看：

虎尾鎮公所目前已向縣府與立委爭取第三期計畫，未來還計畫增設更豐富的「滑水道」與「漂漂河」等設施，並持續增加遮陽設備，快將這座完全免費的巨型親子天堂，立刻列入旅遊清單！

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