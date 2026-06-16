JR東日本大飯店台北歡慶開幕五週年 推出「繽紛・多彩」免費升等住房專案 打造五週年「夏祭物語」嘉年華

搶攻暑期旅遊、親子客層與城市微度假市場商機，JR東日本大飯店台北迎接開幕五週年，即日起至9月30日推出期間限定「繽紛・多彩 Colorful & Rich」住房專案，以全房型免費升等、兒童早餐禮遇及行政酒廊體驗等多重回饋寵愛旅客；同時將於7月10日晚間盛大舉辦五週年「夏祭物語」嘉年華活動，將日本東北祭典文化、美食與遊戲體驗搬進飯店，打造台北都會區少見的沉浸式日式夏夜慶典。

迎接開幕五週年里程碑，JR東日本大飯店台北以感恩回饋為主軸推出「繽紛・多彩 Colorful & Rich」住房專案。凡於活動期間入住，即可享有免費房型升等禮遇，包括都會客房升等大都會客房、行政客房升等行政尊榮客房、行政尊榮客房升等行政套房，以及行政套房升等大都會套房，最高可升等至逾22坪的大都會套房，讓旅客以更優惠的價格享受寬敞舒適的住宿體驗。

除房型升等外，飯店更特別準備專屬香氛卡作為五5週年紀念禮，將旅途中令人難忘的氣味記憶延續至日常生活。預訂含早餐專案之旅客，大都會客房可免費招待一位6歲至12歲兒童享用早餐；入住行政樓層以上房型，孩童除可免費享用早餐外，亦可使用行政酒廊，體驗全天候輕食點心、Häagen-Dazs冰淇淋、台日精選啤酒，以及Happy Hour時段日本清酒無限暢飲等尊榮服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

作為JR東日本集團首間海外據點，JR東日本大飯店台北自2021年開幕以來，憑藉融合日式細膩款待精神與台灣人情溫度的服務特色，深受海內外商務客與自由行旅客青睞。飯店坐落於台北市中心精華地段，步行約1分鐘即可抵達捷運南京復興站，全館288間客房與套房均配備免治馬桶及獨立浴缸，行政樓層以上房型更享有專屬行政酒廊服務，成為高端商務客與品味旅人的住宿首選。

除住房優惠外，JR東日本大飯店台北更將於7月10日17時至21時舉辦開幕五週年「夏祭物語」嘉年華活動，首度將二樓及三樓宴會空間全面轉化為充滿東瀛風情的夏祭會場，透過美食、市集、遊戲及文化體驗，重現日本夏季祭典熱鬧歡騰的氛圍。

活動最大亮點之一，是以「日本東北三大祭」為靈感打造的祭典場景與特色美食。二樓設有釣水球、套圈圈、撈金魚等經典緣日遊戲，以及浴衣和服體驗區，邀請專業和服老師現場指導著裝，讓民眾不用飛日本，也能感受原汁原味的祭典文化。

三樓美食區則匯聚飯店館內各餐廳人氣料理與日本東北特色小吃，包括秋田橫手炒麵、仙台炭烤牛舌串、毛豆起司麵包等地方名物，同時集結凱華樓招牌黃袍北京烤鴨等明星菜色，展現JR東日本大飯店台北兼具日式與中華料理的多元餐飲魅力。

為增添活動趣味，現場更安排住宿券、餐券等豐富抽獎好禮。活動票價每位1,200元，內含6點活動點券，凡購票入場即可獲得抽獎資格，有機會抽中日本飯店住宿券、餐飲券等多項精美好禮；7月8日前完成線上購票可享早鳥優惠價960元。凡身穿浴衣或甚平入場者，還可獲得精美紀念禮品，讓參與者沉浸於濃厚的夏祭氛圍之中。

JR東日本大飯店台北表示，五週年不僅是重要里程碑，更是向一路支持飯店的旅客表達感謝的重要時刻。未來飯店將持續秉持「有溫度的日式待客之道」，結合具國際水準的服務品質與在地人文特色，透過更多元的住宿、餐飲及文化體驗，讓旅客在台北即可感受最純正的日式旅宿魅力。

【繽紛．多彩】 開幕五週年慶住房專案 入住期間：即日起至2026年9月30日 ・專案內容： （不含早）毎晩NT$4,823起～ （含早餐）毎晩NT$6,279起～ 入住JR東日本大飯店台北乙晚 翌日享受Brilliant鉑麗安全日餐廳早餐兩客 (依選擇專案內容提供) 免費房型升等：都會客房升等至大都會客房；行政客房升等至行政尊榮客房；行政尊榮客房升等至行政套房；行政套房升等至大都會套房。 贈飯店特製香氛卡：每房贈送飯店五週年紀念香氛卡乙個。 【預定含早餐專案，免費贈兒童早餐乙客】 入住期間免費使用飯店健身房、三溫暖、游泳池的休閒設施 入住行政樓層房型可享行政酒廊禮遇並享受17:00-19:00 Happy Hour 期間酒水飲品無限暢飲 JR東日本大飯店台北五週年【夏祭物語】嘉年華活動 日期：2026年7月10日（星期五） 時間：17:00～21:00 地點：JR東日本大飯店台北 宴會廳（2樓及3樓） 票價：每位1,200元 早鳥優惠：7月8日前線上購票享960元優惠價 線上購票：https://reurl.cc/Ga1p8v

坐落於台北市中心的JR東日本大飯店台北即將開幕五週年，緊鄰捷運南京復興站，為JR東日本集團首間海外據點。(圖／JR東日本大飯店台北)

歡慶開幕五週年，JR東日本大飯店台北即日起至9月30日推出「繽紛・多彩 Colorful & Rich」住房專案，以多項專屬禮遇回饋旅客，邀請賓客共享五週年喜悅。(圖／JR東日本大飯店台北)

JR東日本大飯店台北擁有288間精緻客房與套房，全數配備免治馬桶及獨立浴缸，行政樓層以上房型更可享專屬行政貴賓酒廊禮遇，提供舒適愜意的住宿體驗。(圖／JR東日本大飯店台北)

位於飯店2樓的行政貴賓酒廊，提供精緻輕食、Häagen-Dazs冰淇淋、台日精選啤酒，以及Happy Hour時段日本清酒暢飲等尊榮服務，深受商務客與高端旅客青睞。(圖／JR東日本大飯店台北)

入住期間可免費使用健身房、三溫暖及室內恆溫游泳池等休閒設施，無論四季皆能享受舒適自在的放鬆時光。(圖／JR東日本大飯店台北)

JR東日本大飯店台北秉持「有溫度的日式待客之道」服務理念，並由擁有國際金鑰匙認證的台籍與日籍禮賓團隊，為來自世界各地的旅客提供貼心且專業的客製化服務。(圖／JR東日本大飯店台北)

迎接開業五週年，JR東日本大飯店台北透過住房優惠與多元禮遇回饋旅客，期盼讓每位賓客在城市度假或暑期旅行中，感受融合東瀛美學與台灣溫暖人情的旅宿魅力。(圖／JR東日本大飯店台北)