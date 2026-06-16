越夜越便宜！酷航夏季促銷「飛日韓2899」起、國泰航空「晚8星光票」 優惠碼都幫你整理好了

【旅奇傳媒/編輯部報導】時序還沒走到端午、夏至，氣溫就已如仲夏。在熾熱豔陽下，夏季最令人印象深刻的美好時刻，莫過於揮汗如雨時出現的「冰淇淋車」、從舌尖開始融化降溫的刨冰，或是在假期中的夕照池畔，享受一杯帶著清爽氣泡的調酒。 今年夏天，「四季飯店集團」（Four Seasons Hotels and Resorts）亞太區的各家飯店，攜手推出「101 Days of Summer」季節限定活動。自即日起至09/06止，透過一系列結合在地文化與季節風味的夏日餐飲體驗，邀請旅人重新感受那些令人懷念的夏日美好，並重新詮釋屬於夏天的經典滋味。 冰淇淋車，環繞池畔與海島的懷舊悠閒時光 「冰淇淋車」總是帶來歡樂的懷舊童趣，亦是炎夏午後烈日的救贖。 「馬爾地夫四季蘭達吉拉瓦魯度假村」（Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru）的 Blu Beach Club 再現午後的義式冰淇淋車，每日更新口味與配料，為單純消暑添加了一份趣味與儀式感。 「四季峇里島金巴蘭度假村」（Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay

2026-06-16 08:00