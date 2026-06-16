越夜越便宜！酷航夏季促銷「飛日韓2899」起、國泰航空「晚8星光票」 優惠碼都幫你整理好了
小資族手刀搶！ 新航集團旗下的低成本航空「酷航」驚喜祭出全航線大促銷，直飛日韓單程含稅竟然免3千；傳統航空大老「國泰航空」也不甘示弱，針對深夜滑手機的旅人推出「晚8星光神祕限時折」，最低下殺78折！
酷航全航線激省！直飛日韓單程含稅2899元起
想出國又想省預算？酷航這波「全航線大促」即日起至 2026年6月18日晚間11點59分 限時開搶，出發時間直接鎖定 2026年8月1日至11月30日，卡位暑假尾聲、中秋國慶連假或秋季賞楓剛剛好！
酷航熱門航點特惠（單程含稅），包含：台北－新加坡：NT$2,699 起；台北－首爾：NT$2,899 起；台北－東京（成田）：NT$3,699 起；台北－北海道（札幌）：NT$5,099 起；轉機激省航線：經新加坡轉飛澳洲（柏斯、雪梨、墨爾本）NT$4,999 起；轉飛泰、馬、印尼 NT$3,199 起。
這次日、韓、新航線由波音787夢幻客機執飛，想坐得更舒服還能加價升級「豪經艙（ScootPlus）」，獨享30公斤托運與機上Wi-Fi！
●傳送門：酷航官網促銷
越夜越便宜！國泰航空「晚8星光限訂」驚喜降臨
習慣深夜規劃行程的旅人有福了！國泰航空推出傲嬌系玩法，即日起至 2026年6月28日，每晚8點至隔天早上8點，官網將開啟神祕特惠通道。結帳輸入專屬代碼「CX8PMTW」，就能解鎖專屬星光價！
出發時間為 2026年6月22日至10月31日，不論是去東京看夏日花火大會，還是快閃香港吃米其林美食都超完美，包含：香港－指定航班經濟艙 78折起；東北亞（東京、大阪、名古屋）：經濟艙 85折起、商務艙 93折起。
●傳送門：每晚8點鎖定 a href="https://flights.cathaypacific.com/zh_TW/offers/8pm-night-offers.html" target="_blank">國泰航空官網<
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。