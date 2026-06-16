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越夜越便宜！酷航夏季促銷「飛日韓2899」起、國泰航空「晚8星光票」 優惠碼都幫你整理好了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

小資族手刀搶！ 新航集團旗下的低成本航空「酷航」驚喜祭出全航線大促銷，直飛日韓單程含稅竟然免3千；傳統航空大老「國泰航空」也不甘示弱，針對深夜滑手機的旅人推出「晚8星光神祕限時折」，最低下殺78折！

酷航全航線激省！直飛日韓單程含稅2899元起

圖／酷航
圖／酷航

想出國又想省預算？酷航這波「全航線大促」即日起至 2026年6月18日晚間11點59分 限時開搶，出發時間直接鎖定 2026年8月1日至11月30日，卡位暑假尾聲、中秋國慶連假或秋季賞楓剛剛好！

酷航熱門航點特惠（單程含稅），包含：台北－新加坡：NT$2,699 起；台北－首爾：NT$2,899 起；台北－東京（成田）：NT$3,699 起；台北－北海道（札幌）：NT$5,099 起；轉機激省航線：經新加坡轉飛澳洲（柏斯、雪梨、墨爾本）NT$4,999 起；轉飛泰、馬、印尼 NT$3,199 起。

這次日、韓、新航線由波音787夢幻客機執飛，想坐得更舒服還能加價升級「豪經艙（ScootPlus）」，獨享30公斤托運與機上Wi-Fi！

●傳送門：酷航官網促銷

越夜越便宜！國泰航空「晚8星光限訂」驚喜降臨

圖／國泰航空提供
圖／國泰航空提供

習慣深夜規劃行程的旅人有福了！國泰航空推出傲嬌系玩法，即日起至 2026年6月28日，每晚8點至隔天早上8點，官網將開啟神祕特惠通道。結帳輸入專屬代碼「CX8PMTW」，就能解鎖專屬星光價！

出發時間為 2026年6月22日至10月31日，不論是去東京看夏日花火大會，還是快閃香港吃米其林美食都超完美，包含：香港－指定航班經濟艙 78折起；東北亞（東京、大阪、名古屋）：經濟艙 85折起、商務艙 93折起。

●傳送門：每晚8點鎖定 a href="https://flights.cathaypacific.com/zh_TW/offers/8pm-night-offers.html" target="_blank">國泰航空官網<

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國泰航空 航線 機票 酷航

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酷航推出全航線大促銷，直飛日韓單程含稅2899元起，優惠至2026年6月18日。國泰航空則推出「晚8星光神祕限時折」，8點至隔天8點期間，經濟艙價格可低至78折。

從海島冰淇淋車到城市限定甜點 以在地風味收藏101天夏日記憶

【旅奇傳媒/編輯部報導】時序還沒走到端午、夏至，氣溫就已如仲夏。在熾熱豔陽下，夏季最令人印象深刻的美好時刻，莫過於揮汗如雨時出現的「冰淇淋車」、從舌尖開始融化降溫的刨冰，或是在假期中的夕照池畔，享受一杯帶著清爽氣泡的調酒。 今年夏天，「四季飯店集團」（Four Seasons Hotels and Resorts）亞太區的各家飯店，攜手推出「101 Days of Summer」季節限定活動。自即日起至09/06止，透過一系列結合在地文化與季節風味的夏日餐飲體驗，邀請旅人重新感受那些令人懷念的夏日美好，並重新詮釋屬於夏天的經典滋味。 冰淇淋車，環繞池畔與海島的懷舊悠閒時光 「冰淇淋車」總是帶來歡樂的懷舊童趣，亦是炎夏午後烈日的救贖。 「馬爾地夫四季蘭達吉拉瓦魯度假村」（Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru）的 Blu Beach Club 再現午後的義式冰淇淋車，每日更新口味與配料，為單純消暑添加了一份趣味與儀式感。 「四季峇里島金巴蘭度假村」（Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay

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