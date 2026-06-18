從台北到基隆的夏日逃亡！一天之內，把海風、港灣、泳池、芒果冰和郵輪都收進回憶裡

夏天的台北，總有一種讓人想逃跑的衝動。

上午十點的柏油路開始發燙，捷運出口的熱氣像吹風機，連平常最愛的咖啡廳，也突然變得有些待不住。

每到這個時候，我就想去基隆；不是因為陰濕多雨，而是因為基隆，有海！

基隆處處是港灣風情。

基隆一日遊

早上九點，從台北出發，搭上火車或搭乘巴士，不需要太多計畫，也不用準備行李箱，只要帶著一點想放鬆的心情，就足夠展開一場夏日小旅行。

說到基隆，以往對基隆港的印象，是站在基隆火車站旁，看著陰陰灰灰濛濛的天，一座座擋住大半視野的層層機械與貨櫃，令港灣風情總蒙上一層勞工的沉重無奈，不經意眼前為之一亮的，大概只有來自異地停港的大型遊輪，似乎基隆的港灣，僅屬於工作的，不是來玩樂的。

某日，乘著遊艇繞行基隆港碼頭，港灣的大型吊具、艦艇、貨輪好像正在彼此對話一樣，有默契地閃躲或佇立，最忙碌的是排隊出港、入港的漁船，歷經百戰的船艙外觀，令人好奇他的航程，而與船長互道日安，身著出聎的亮橘色制服的海巡人員，在豔陽照射下，讓人有了異地海濱一抹安心感。

原來啊，基隆不只是灰色的，當吹著海風，與飛翔覓食著的海鷗齊看基隆五港，郵輪港、貨櫃港、軍港、商港、漁港，豔陽高照，如此出彩。

數一數，基隆哪一共哪五港？

仁愛市場

今日的第一站，我給了仁愛市場。

許多人知道這裡是基隆人的美食基地，卻不知道市場裡也藏著不少基隆限定的海味、古早味、與咖啡香，其中夏日最療癒的，大概就是那碗鋪滿整顆新鮮芒果的芒果冰，當金黃色果肉堆滿整個碗面，冰涼的甜味在口中化開時，彷彿也替這趟旅行展開最令人期待的序曲。

正濱漁港

吃飽後，順著港區來到正濱漁港彩色屋。

這裡近年成為許多人熟悉的打卡景點，但如果只把它當成拍照背景，其實有些可惜，畢竟這排彩色建築的背後，是基隆曾經最繁華的漁業歷史。

日本時期，正濱漁港曾是台灣重要的遠洋漁業基地，如今卸魚的喧鬧聲少了，留下來的卻是一種緩慢而迷人的港町氣質，站在岸邊，看著彩色房舍倒映在海面上，偶爾有漁船慢慢駛過，彷彿時間也跟著放慢了速度。

正濱漁港彩色屋是近年熱門的打卡地。

一小時巡港路線

正濱漁港有幾個提供現場報名遊艇服務的商家，主要是包船、海釣、船潛、巡港路線和登基隆嶼，今天參與的是一小時巡港路線。

50呎長的遊艇，潔白船身、優雅線條，顯得大氣又現代，甲板上的座椅和遮陽設備整整齊齊，船艙內部簡潔卻舒適，設有提供休憩的軟墊區，船頭掛著一面迎風飄揚的旗幟，儀式感滿滿的。

和平島地質公園

接近中午，其實最適合前往和平島地質公園。

一邊是海蝕平台，一邊是太平洋，泳池與海面幾乎連成一線，遠遠望去，像是一座漂浮在大海旁的無邊際泳池，說真的，當身體浸泡在海水泳池裡，看著浪花一波波拍打岩岸，我突然覺得，如果要我選出台灣最有夏日感的公共泳池，我大概會把票投給這裡。

和平島地質公園寓教於樂，海水泳池戲水後的盥洗設備也相當充足。

基隆港

離開和平島後，傍晚時分的基隆港，港灣風情也變得朦朧起來。

海洋廣場是我最喜歡觀察基隆的地方，眼前是港灣，背後是山城，當大型郵輪緩緩靠港時，你會發現基隆其實一直都是台灣與世界交流的重要門戶。尤其當下午五點左右，看見國際郵輪緩緩離港，那種畫面總讓人產生一種奇妙的感受，有人正準備展開遠行。而我，則在這座港口城市裡，度過了一個充滿海風的夏日下午。

基隆廟口夜市

最後一站，當然是基隆廟口夜市，儘管名字叫夜市，但許多老店從早上就開始營業。

對很多基隆人來說，這裡不只是觀光景點，更像是一座大型社區食堂，我最喜歡的組合是營養三明治、麵線羹或大麵炒、炸甜不辣，最後再來一袋甘草芭樂或芒果冰。

大麵炒帶著油蔥香與獨特鹼香，麵線羹則有著台灣北部特有的濃郁口感，營養三明治那種甜膩香酥的口感，每一口都像是漁船剛進港時的日常，簡單、直接，卻充滿生命力。

到處溜搭一整天，晚上一定得大吃特吃。

夏日旅行怎能少了芒果冰。

歸途

晚上七點返回台北。車窗外的天空逐漸轉暗，海岸線慢慢消失在暮色裡。

認真想想，基隆最迷人的地方，或許從來不是某一個景點，而是它提供了一種台北很難擁有的生活節奏。你可以在早上吃著市場古早味小吃，中午在海邊游泳，下午看著郵輪出港，傍晚再慢悠悠地邊吃邊吹海風。

不用請假，不必安排住宿。

只需要一天時間，就能把海風、泳池、港灣與夏天，一起帶回家，這或許就是最剛好的夏日旅行。

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