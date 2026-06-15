不輸陽明山繡球花海！苗栗懶人露營地「藍色繡球花」大滿開 超佛心「免費入園賞花」、開放時間1次看

不只陽明山有整片繡球花海！苗栗這處露營場「藍色繡球花」大盛開，非露營客也可免費入內賞花打卡，絕美花況令人直呼「太讚了吧」、「滿園藍色繡球真美」。

2026/6/7拍攝。圖／IG@laiyuping9520授權

位於苗栗泰安海拔約1000m的免裝備露營場「山頂 . 動人」營區內繡球花滿開，業主透露今年為繡球花種植的第二年，藍色系花朵交織妝點整片土地，隨手拍都十分夢幻。IGer賴玉萍分享，業主也歡迎非露營客入內賞花，賞花時間為11:00-14:30期間，出發前記得至電預約。

2026/6/7拍攝。圖／IG@laiyuping9520授權

2026/6/7拍攝。圖／IG@laiyuping9520授權

若想體驗懶人露營建議於粉專查詢各月份營位，不需自帶裝備、免搭帳，還能遠離城市喧囂與光害，步入營區即能被芬多精包圍，不同時節還有機會巧遇螢火蟲飛舞與山間花海景緻。賞花與露營相關事宜依業者公告為準。

2026/6/7拍攝。圖／IG@laiyuping9520授權

山頂 . 動人

Google導航 : 山頂動人

開放賞花時間：11:00-14:30

電話：0910-937965

粉絲專頁：https://reurl.cc/3kzkeV

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」