不輸陽明山繡球花海！苗栗懶人露營地「藍色繡球花」大滿開 超佛心「免費入園賞花」、開放時間1次看
不只陽明山有整片繡球花海！苗栗這處露營場「藍色繡球花」大盛開，非露營客也可免費入內賞花打卡，絕美花況令人直呼「太讚了吧」、「滿園藍色繡球真美」。
位於苗栗泰安海拔約1000m的免裝備露營場「山頂 . 動人」營區內繡球花滿開，業主透露今年為繡球花種植的第二年，藍色系花朵交織妝點整片土地，隨手拍都十分夢幻。IGer賴玉萍分享，業主也歡迎非露營客入內賞花，賞花時間為11:00-14:30期間，出發前記得至電預約。
若想體驗懶人露營建議於粉專查詢各月份營位，不需自帶裝備、免搭帳，還能遠離城市喧囂與光害，步入營區即能被芬多精包圍，不同時節還有機會巧遇螢火蟲飛舞與山間花海景緻。賞花與露營相關事宜依業者公告為準。
山頂 . 動人
Google導航 : 山頂動人
開放賞花時間：11:00-14:30
電話：0910-937965
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。