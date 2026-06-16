從海島冰淇淋車到城市限定甜點 以在地風味收藏101天夏日記憶

【旅奇傳媒/編輯部報導】時序還沒走到端午、夏至，氣溫就已如仲夏。在熾熱豔陽下，夏季最令人印象深刻的美好時刻，莫過於揮汗如雨時出現的「冰淇淋車」、從舌尖開始融化降溫的刨冰，或是在假期中的夕照池畔，享受一杯帶著清爽氣泡的調酒。

冰淇淋車帶來懷舊的夏日風情。 圖：Heavens Portfolio／提供

今年夏天，「四季飯店集團」（Four Seasons Hotels and Resorts）亞太區的各家飯店，攜手推出「101 Days of Summer」季節限定活動。自即日起至09/06止，透過一系列結合在地文化與季節風味的夏日餐飲體驗，邀請旅人重新感受那些令人懷念的夏日美好，並重新詮釋屬於夏天的經典滋味。

冰淇淋車，環繞池畔與海島的懷舊悠閒時光

「冰淇淋車」總是帶來歡樂的懷舊童趣，亦是炎夏午後烈日的救贖。

「馬爾地夫四季蘭達吉拉瓦魯度假村」（Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru）的 Blu Beach Club 再現午後的義式冰淇淋車，每日更新口味與配料，為單純消暑添加了一份趣味與儀式感。

「四季峇里島金巴蘭度假村」（Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay）行政甜點主廚 David Peduzzi 在「ALU」餐廳推出洋溢海島風情的霜淇淋體驗，不僅能自由搭配熱帶配料，一款結合羅望子焦糖與香脆香蕉的「眾神之島」聖代碗，以及將印尼傳統草藥車（Jamu Cart）化身為行動特調冰沙站，更彰顯了峇里島獨有的島嶼風情。

「澳門四季飯店」（Four Seasons Hotel Macau）的行政甜點總廚 Smita Grosse，策劃了穿梭於池畔「Splash」餐廳的霜淇淋推車，搭配季節甜點以及特調飲品，將日常的消暑冰品增添一抹沁涼的奢華感。

▲城市中的四季飯店運用水果帶來精緻的季節限定單品。 圖：Heavens Portfolio／提供

涼粉聖代、芒果庫爾菲，重塑都市夏日記憶

在大城市裡的四季飯店則擷取在地特色、兼顧風味與創意，帶來更精緻的季節限定單品。

「吉隆坡四季飯店」（Four Seasons Hotel Kuala Lumpur）行政甜點主廚 Partha Pratim Bose，在「Pool Bar & Grill」和「The Lounge」同步推出以大馬水果為主角的消暑盛宴，從檸檬雪酪鳳梨薄片到滿載新鮮果肉的芒果雪花冰，盡顯熱帶魅力。「Bar Trigona」則將此份清新延續至杯中，推出融合香瓜與氣泡酒的「White Summers」特調，並選用金馬倫高原所生產的草莓製成日式刨冰調酒。

「蘇州四季飯店」（Four Seasons Hotel Suzhou）的「Dolce Vita」餐廳由點心副主廚劉飛與酒吧經理魏曉西聯手，端上裝盛在椰殼內的椰子冰淇淋、桌邊現做提拉米蘇，以及自製香茅糖漿檸檬的「Summer Lemonade」等特調飲品。

「香港四季飯店」（Four Seasons Hotel Hong Kong）行政點心總廚陳永雄則大玩復古情懷，設計了「香港涼粉」（Hong Kong Chill）聖代。這款甜品巧妙地以經典波蘿包為靈感，將波蘿包、雙層麥芽豆奶冰淇淋、中式油條及豆豉焦糖醬層層堆疊，讓熟悉的在地風味化身為創意獨具的精緻甜點。

印度「班加羅爾四季飯店」（Four Seasons Hotel Bengaluru at Embassy ONE）的「CUR8」餐廳，運用譽為「芒果之王」的阿方索芒果、小豆蔻與番紅花，打造出充滿地方色彩的冰淇淋與傳統庫爾菲冰（Kulfi）。「Copitas」餐廳與「The Lobby Lounge」則以當地的椰子、柚子、羅勒與百香果，調出一杯洋溢南亞風情的黛綺莉特調「Cubbon Coconut Daiquiri」。

▲以冰品點綴的熱帶島嶼假期。 圖：Heavens Portfolio／提供

水果當道，匠心獨具的夏日甜品

除了在風味上注入創意變化，四季飯店的餐飲團隊更透過職人工藝將甜點再升級。

「首爾四季飯店」（Four Seasons Hotel Seoul）的點心團隊不僅以有機牛乳、豆沙、年糕和水梨球製作經典口味「韓式刨冰」（Bingsu），更推出「濟州蘋果芒果刨冰」，綴上飽含濃郁芒果汁的特製芒果粒，帶來全新口感。飯店酒吧「H. Bar」，由首席調酒師 Odd Strandbakken 以獨家韓國琴酒為基底，並在上方覆蓋一層如雲朵般細緻的冷凍西瓜刨冰，創造出層次分明的微醺體驗。

「京都四季飯店」（Four Seasons Hotel Kyoto）主廚原田毅在「FUJU」推出「抹茶蜜桃日式刨冰」。他將宇治抹茶、日本蜜桃蜜餞、麻糬完美融合，最後由服務人員於桌邊淋上煉乳，以和風款待為旅客帶來優雅又心曠神怡的夏日午後。

「馬爾地夫庫達胡拉四季度假村」（Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa）的新款冰淇淋三明治，是將芭菲搭配酥脆金黃的威化餅，再搭上芒果口味佐青檸和椰子，或是香草口味點綴榛子堅果糖等，並以「半凍冰糕」（semifreddo）的方式呈現，即使在熱帶島嶼的高溫下也能細細品嘗。

四季飯店集團亞太區飯店營運總裁 Rami Sayess 表示，夏日回憶往往是由無數個微小卻富有意義的瞬間組成，無論是與家人共享的清涼甜品，還是在絕美景致中的小酌時刻，四季飯店都希望透過充滿在地連結的風味，為賓客留住最動人的夏日回憶。

隨著「101 Days of Summer」活動在全亞太區全面展開，各地四季飯店都將陸續推出各具城市特色的夏日點心與微醺飲品。無論是從池畔起身後的一口特色冰品、日落時分的一杯清爽調酒，到旅途中與甜品的驚艷相遇，「101 Days of Summer」將在這個季節為全球旅人留下經典難忘的仲夏回憶。

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