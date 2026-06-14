歐洲旅遊注意！2026「EES出入境系統」最新規定出爐，提早至機場攻略一次看

計畫前往歐洲自由行的旅客注意了！歐盟將自2026年正式全面啟用全新「EES（Entry/Exit System，出入境系統）」，取代沿用多年的人工護照蓋章制度。未來包括台灣在內的免簽證旅客，入境申根區國家時除了出示護照外，還需完成臉部辨識與指紋採集等生物辨識程序。旅遊業者提醒，系統上路初期恐面臨排隊時間增加、通關速度放緩等狀況，計畫前往歐洲旅遊的民眾務必提早規劃行程與機場報到時間，以免影響航班。

EES出入境系統是什麼？台灣旅客赴歐洲將全面適用

EES主要適用於非歐盟國家的短期旅客，台灣旅客未來前往法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、比利時、瑞士、奧地利、捷克等申根區國家時，首次入境都需進行生物特徵建檔。系統將自動記錄旅客的入境與離境時間、護照資料、指紋及臉部影像，取代過去透過護照蓋章計算停留天數的方式。歐盟表示，新制度可更有效管理邊境安全，同時精準掌握旅客是否符合「180天內最多停留90天」的規定。

通關時間恐拉長！熱門歐洲機場排隊情況一次看

對旅客而言，最直接的影響就是通關時間可能變長。尤其在巴黎戴高樂機場、阿姆斯特丹史基浦機場、法蘭克福機場、馬德里機場等熱門歐洲樞紐，預料將出現大量旅客等待生物辨識的情況。由於旅客首次入境需要完成臉部掃描與指紋建檔，系統上路初期不排除出現設備測試、人工協助及排隊人潮增加等情形。若碰上暑假、聖誕節、跨年等旅遊旺季，部分機場的邊境查驗區可能出現較長等候時間，建議旅客預留更充裕的通關時間。

圖／世紀遊輪提供

台灣旅客要提早多久到機場？出發與返台攻略整理

旅遊業者建議，未來搭乘長榮航空、中華航空或歐洲籍航空公司前往歐洲時，出發當天最好比以往更早抵達機場。過去多數旅客習慣於起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，但在EES上路後，建議至少提前4小時抵達較為保險。若是在7至8月暑假、聖誕節與跨年旺季出發，則可預留4.5至5小時較安心。

返程同樣需要特別留意。以巴黎、阿姆斯特丹、法蘭克福或羅馬等熱門返台航點為例，離境時同樣可能因新系統驗證流程增加排隊時間。若搭乘晚間返台班機，建議至少於起飛前4小時抵達機場完成報到與安檢程序，避免因排隊時間超出預期而錯過航班。

哪些歐洲國家受影響？申根區幾乎全面適用

目前EES將涵蓋大部分申根區國家，包括法國、德國、義大利、西班牙、葡萄牙、荷蘭、比利時、盧森堡、奧地利、希臘、瑞士、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、捷克、匈牙利、波蘭等熱門旅遊目的地。未來台灣旅客不論是單國旅遊或跨國鐵道旅行，只要進出申根區邊境，都可能適用相關查驗程序。

未來還有ETIAS電子授權 赴歐旅遊規定再升級

除了EES之外，歐盟後續也將推動ETIAS（歐洲旅行資訊與授權系統）。未來台灣旅客前往歐洲前，需事先於網路完成授權申請，獲准後才能登機前往申根區國家。ETIAS並非傳統簽證，但等同於多一道出發前的身分審查程序。

隨著EES與ETIAS陸續上路，歐洲旅遊將正式進入數位化邊境管理新時代。對台灣旅客而言，未來規劃歐洲自由行時，除了預訂機票與住宿，也別忘了確認最新入境規定，並預留更充裕的機場作業時間，才能讓旅程更加順利無憂。

圖／聯合報系資料照片

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