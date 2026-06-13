不用飛日本！ 全球僅3隻珍稀版「奈良美智《寂寞的大狗》」藏身平溪絕美庭園「松苑」 還能同框草間彌生南瓜

粉絲們快筆記！想親眼朝聖當代藝術大師奈良美智筆下那隻帶點憂鬱、無敵療癒的「寂寞的大狗（The Lonely Puppy）」，現在不用飛日本青森或由布院了！這座全台矚目的美學秘境，就藏在新北平溪山林間，現場還能同框草間彌生的招牌南瓜，期間限定夢幻展出，絕對是今年必衝話題打卡點！

圖／翻攝平溪松苑官網

本次展覽落腳於充滿清幽講究氛圍的「平溪松苑」，園區被盎然綠意與遠山雲氣環繞，本身就是一座精緻的日式枯山水庭園。當極具東方禪意的山景遇上國際當代藝術，隨手一拍都是網美大片。

藝術界重磅話題！3公尺「寂寞的大狗」現身

最大亮點莫過於奈良美智高達3公尺的「寂寞的大狗」公共藝術雕塑！

圖／翻攝平溪松苑官網

除了知名青森美術館高達8.5公尺的青森犬，為無收藏版的唯一巨型作品之外，這款身著銅鑄材質、踩著高蹺的大狗，是全球僅有3個版次的「可收藏珍稀版本」，分別位於日本弘前、由布院Comico美術館與台灣平溪松苑，難得在台灣限時展出，能近距離觀賞線條超療癒。

圖／翻攝美國在台協會 AIT臉書

夢幻大師同框！草間彌生南瓜點綴山景

圖／翻攝美國在台協會 AIT臉書

現場還能一併解鎖另一位國際藝術巨擘——草間彌生的經典大作「南瓜」！在綠意盎然的草皮與枯山水景致中，同時捕捉兩位大師的作品，堪稱是台灣近代最奢華的戶外藝術同框畫面。

精華 FAQ Q1：這次在平溪松苑展出的最大亮點是什麼？ 最大亮點是奈良美智高達3公尺的《寂寞的大狗》雕塑，且為全球僅3個版次的珍稀收藏版本之一，能在台灣近距離欣賞相當難得。

Q2：除了奈良美智作品，現場還能看到哪些藝術元素？ 現場除了巨型《寂寞的大狗》，還能同框欣賞草間彌生的經典南瓜。作品置於枯山水庭園與綠意山景中，形成極具話題性的戶外藝術景觀。

Q3：平溪松苑的參觀方式與票價規定為何？ 園區採每日限量線上預約制，現場不售票；週三至週日開放，分上午與下午場。票價為成人800元、兒童500元、幼童300元。

「平溪松苑」購票攻略：每日限量預約制

為維護觀展品質，園區嚴格採取「每日限量線上預約制」，現場不開放臨時購票。

．營業時間： 每週三至週日（週一、二休園），分為上午場（09:00–12:00）與下午場（13:00–16:00）。

．展出地點： 新北市平溪區靜安路三段 66 號（統一由靜安路三段 52 巷入園）

．入園票價： 成人票 800 元、兒童票（6-12歲）500 元、幼童票（3-5歲）300 元。

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