一起「下地獄」懺悔吧！超狂沉浸展「1秒墜落冥界」限時免費 走奈何橋、抽地獄籤、3D環景火山超震撼

最新的「消暑」神級去處！ 國立臺灣美術館（國美館）這回大玩跨界，驚悚推出全新沉浸式展演，不僅把傳統宗教的「誦經、刑罰」、甚至連「奈何橋」、「十八層地獄」都搬到現場，透過科技體驗讓大家一秒走進冥界。重點是，這場超狂的視覺盛宴完全免費，絕對是今夏台中最吸睛、最透心涼的展覽，快揪熱愛獵奇體驗的朋友，一起去台中「下地獄」懺悔吧！

圖／國立臺灣美術館提供，攝影：王世邦

全台宮廟地獄大集結，3D數位還原驚悚黑洞

圖／國立臺灣美術館提供，攝影：王世邦

掀起爆棚話題的沉浸式展演名為《地獄懺 Hell Realm》，由知名藝術家姚瑞中攜手新媒體藝術團隊「海闊拉帝」耗時多年打造的超大巨作。創作團隊實地踏查全台各地以十八層地獄為主題的廟宇，利用先進的3D掃描與數位取樣技術，將那些令人毛骨悚然的民間信仰場景，百分之百數位重現在國美館的「U-108 SPACE」沉浸式空間中。

走進黑洞！靈魂視角穿越火山與十殿判官

圖／國立臺灣美術館提供，攝影：蔡鴻民

一踏進展場，巨大的環景投影與立體環繞音場便會瞬間抽離現實。觀眾將以「受審靈魂」的第一人稱視角，模擬體驗一段不可思議的冥界壯遊。從墜入漆黑無底的宇宙黑洞開始，靈魂將一路穿越如熔岩翻騰的火山造景與十殿地獄，沿途還會直面各殿判官威嚴的審判，最終會在奈何橋與地藏王菩薩的指引下離開幽冥，重返人間，宛如經歷了一場驚心動魄的生死輪迴。

圖／國立臺灣美術館提供，攝影：蔡鴻民

傳統誦經結合電子迷幻，直擊現代人慾望

圖／國立臺灣美術館提供，攝影：蔡鴻民

《地獄懺》最特別的地方，在於它模糊了神聖、恐懼與娛樂之間的界線。展演空間中反覆迴盪著誦經、懺悔與渡亡的傳統宗教聲響，閉幕時更預計邀請「Mong Tong」樂團帶來臺式電子迷幻聲響的限定演出。姚瑞中老師表示，他研究台灣地獄文化多年並出版過《地獄空》一書，這次展覽將因果善惡重新轉譯，其實是希望作為一面鏡子，映照出當代社會人類的心理狀態，並傳達「諸惡莫作，眾善奉行」的初衷。

免費入場！揪團來抽地獄籤詩看你能否救贖

圖／國立臺灣美術館提供，攝影：蔡鴻民

想親身體驗這場模糊了現實與冥界界線的《地獄懺 Hell Realm》異域之旅，即日起在國美館 U-108 SPACE 免費開放參觀，一路展出到2026年9月27日，還可以順便抽一張特製的「地獄籤詩」，看看自己的內心究竟能獲得怎樣的開示！

精華 FAQ Q1：這場國美館的沉浸式展覽主題是什麼？ 展覽名為〈地獄懺 Hell Realm〉，由藝術家姚瑞中與新媒體團隊合作打造，主打把傳統十八層地獄與宗教儀式，轉化成可步入的沉浸式體驗空間。

Q2：觀眾進場後會體驗到哪些內容？ 觀眾將以受審靈魂視角穿越黑洞、火山與十殿地獄，並在環景投影和立體音場中感受誦經、懺悔與審判氛圍，最後經奈何橋返回人間。

Q3：展覽何時何地舉辦，需不需要購票？ 展覽即日起至2026年9月27日於國立臺灣美術館U-108 SPACE展出，每週一休館，週二至週五與週末開放，且全程免費參觀。

【地獄懺 Hell Realm】

．活動日期： 即日起～2026/09/27（每週一休館）

．開放時間： 週二至週五 09:00-17:00、週六日 09:00-18:00

．活動地點： 國立臺灣美術館 U-108 SPACE（臺中市西區五權西路一段2號）

．門票資訊： 免費參觀

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