小三通新制 免費行李託運重量砍半 超重每公斤加收30元掀熱議

金廈小三通屢屢出現「跑單幫」亂象，為了進一步加強行李管理，浯江輪渡有限公司昨日正式公告，將自7月1日起調整小三通旅客託運行李收費標準，每名旅客免費託運額度由原有10公斤調降為5公斤（含）以內，自第6公斤起至20公斤止，每公斤加收新台幣30元，不足1公斤以1公斤計算，超過20公斤部分則依現場載運情形及相關規定辦理。消息公布後，引發民眾熱烈討論，網路上正反意見交鋒。

據了解，根據公告內容，各小三通船舶客運業者已依「各航商固定航線載客船舶乘客運送定型化契約」及「旅客行李託運須知」辦理，相關規定並已報請交通部航港局核備。

新制曝光後，不少經常往返兩岸的民眾質疑收費偏高。有網友表示，許多國家或地區免費託運額度至少10公斤，小三通僅提供5公斤免費，自第6公斤起每公斤收30元，「感覺比飛機超重的託運費用還貴」，對兩岸往來民眾觀感恐怕不佳。

也有人直接拿航空運輸比較，指出從金門搭機往返台灣本島，超重行李每公斤收費約17元，小三通航程僅短短數海里，超重行李卻每公斤收費30元，直言「比飛機還貴」、「根本是在搶錢」。

除了價格問題，部分旅客更將矛頭指向現行託運機制。有民眾反映，付費託運本身並非不能接受，但應確保每位旅客都有託運權利，「常常開放沒多久就說行李艙滿了，不給拖運；自己拉上船又被嫌超重，到底要旅客怎麼辦？」認為業者在提高收費之餘，也應同步提升服務品質與運能配置。

另有網友擔心，一連串限制措施恐影響觀光發展，認為除了行李限重外，再加上陸客一年來金門次數僅限3次等政策，「程序愈來愈麻煩，誰還想來旅遊？」

不過，也有不少民眾對新制表示支持，認為提高超重行李成本，有助於抑制「水客」利用人頭夾帶貨物牟利。支持者指出，過去常見有人推著大批行李上船，單件重量動輒二、三十公斤，不僅占據公共空間、阻塞通道，也影響其他旅客上下船安全與搭乘品質。

有網友表示，其實每位旅客除可辦理託運外，還可攜帶兩件隨身行李，總重量達17公斤，一般旅客使用已綽綽有餘，真正受到衝擊的多半是大量攜貨的跑單幫業者。

另有民眾指出，相較於廈門五通碼頭託運行李採全面收費、沒有免費額度，金門方面至少仍提供5公斤免費，「廈門那邊一公斤都要收錢，金門還有5公斤免費，結果卻被罵翻，邏輯似乎說不太通。」

金廈小三通航線跑單幫的水客，常常攜帶大型行李，有的行李比人還重，上下船都相當危險。記者蔡家蓁／攝影