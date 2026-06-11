免費入園一整年！4.4顆星「彰化親子夯點」4週年 憑1物「免門票玩Ｎ次」到2027年中 園區設施、特色亮點1次看

免費入園一整年！Google 4.4顆星彰化親子景點4週年，憑「闖關護照」即享免費入園至2027/6/30，去越多次越划算，整整一年期間讓你隨時Ｎ訪。

圖／摘自好田森林官網

位於彰化田尾的「好田森林」占地1,500平方公尺，四周牆面由大片落羽松林與植栽構成，還有100多種藤蔓花草，結合恐龍主題與南洋度假風，打造中部地區親子共遊的特色園區。

園區內設有空中卡丁車、恐龍山丘、滑滑草山坡、蛋捲溜溜梯、多肉植物DIY等遊憩項目。網友實際走訪分享「腹地廣大、綠化做得很棒的親子園區」、「適合小朋友玩耍，玩得不亦樂乎」、「整體體驗真的很不錯，是會讓人想再回訪」。

圖／好田森林粉專

圖／好田森林粉專

「好田森林」歡慶四週年，只要持有「四週年闖關護照」即享免費入園（原入園全票299元）至2027/6/30，且期間不限次數，還可享園區餐飲、玩具及童裝95折。不只能免費入園，至指定地點完成拍照打卡任務，還能再享好禮十選一。6/30前，官網旅展限定「四週年闖關護照」特價499元（原價599元），下單時需填妥認證資料，打造一本實名制專屬護照，格外具有收藏價值。

圖／好田森林粉專

圖／好田森林粉專

特別一提的是，好田森林有販售100元寵物票，可帶寵物入園且贈寵物拾便袋，毛小孩入園需全程繫上牽繩。

圖／好田森林粉專

園區地圖。圖／好田森林提供

好田森林

地址：彰化縣田尾鄉北曾村公園東路7號

營業時間：週一至五10:00-18:00、週六日和例假日10:00-20:00

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