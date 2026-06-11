嘉義高鐵旁最新消暑景點！「芯浪」水樂園6月試營運　一票暢玩萌寵園、笑笑羊近距離互動

隨著暑假旅遊旺季即將到來，嘉義再添全新親子與戲水景點。位於嘉義高鐵站周邊的「芯浪水樂園」自6月起正式展開試營運，主打國際級滑板衝浪設施、親子戲水空間與刺激滑水設施，打造充滿海島度假氛圍的夏日玩水新據點。旅客不必遠赴海外，就能在嘉義體驗宛如熱帶島嶼般的休閒時光，成為今夏南台灣熱門旅遊話題。

圖／業者提供

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園區最大亮點之一為專業級滑板衝浪設施，無論初學者或進階玩家都能挑戰乘浪快感，在教練帶領下感受城市衝浪魅力。此外，園內規劃極速滑道、兒童戲水池及互動水域等設施，讓大小朋友都能找到專屬的消暑樂趣。從刺激玩水到悠閒拍照打卡，滿足情侶約會、好友出遊及親子家庭的不同需求。

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除了水樂園設施外，今年夏天最受矚目的還有結合「咩咩萌寵樂園」的一票雙園玩法。旅客可近距離接觸超人氣瓦萊黑鼻羊，也就是有「笑笑羊」之稱的可愛明星動物，並與水豚等萌寵互動拍照。上午探索萌寵世界、下午暢玩水樂園的行程安排，讓旅客輕鬆規劃一整天豐富旅程，不論大人小孩都能收穫滿滿回憶。

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為迎接暑假旅遊潮，園區同步推出限時優惠方案。即日起至6月30日止，原價2,560元的水陸雙園套票推出優惠價980元，並祭出買大送小活動，購買成人票即可免費攜帶1名12歲以下兒童入園。此外，成人單人票也享有約75折優惠。票券使用期限可延續至8月31日，讓民眾能依照自身行程安排暑假出遊。對於想找尋短途度假、親子放電或戲水消暑景點的旅客而言，嘉義「芯浪」可望成為今年夏季最受矚目的新興旅遊目的地。

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